Bank Kalbar Raih Bintang Lima Top BUMD Award 2023

JAKARTA- Performance Saung Angklung Udjo memainkan nada demi nada memenuhi ruang Dian Ballroom Lt.2 Hotel Raffless Kuningan Jakarta. Satu demi satu rangkaian acara puncak penghargaan Top BUMD Award 2023 yang bertemakan “Inovasi Dalam Membangun Kinerja Bisnis dan Layanan BUMD” dilalui hingga berujung pada acara puncak yang ditunggu-tunggu oleh para undangan, yaitu penyerahan penghargaan TOP BUMD Award 2023.

Kegiatan TOP BUMD Awards ini diselenggarakan oleh Majalah Top Business (diterbitkan PT Madani Solusi Internasional), bekerjasama dengan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) dan beberapa Lembaga, Asosiasi dan Konsultan Bisnis, seperti LKN (Lembaga Kajian Nawacita), SGL Management, PPM Manajemen, Sinergi Daya Prima, Dwika Consulting, Melani K Harriman & Associate, dan Solusi Kinerja Bisnis, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Padjadjaran Bandung, dengan melibatkan Dewan Juri sekitar 10 Profesor, beberapa Doktor, serta para Praktisi dan Konsultan Bisnis.

TOP BUMD Awards adalah satu-satunya kegiatan corporate rating (penilaian kinerja BUMD) yang terbesar dan paling membanggakan di Indonesia. TOP BUMD Awards merupakan penghargaan yang diberikan kepada BUMD-BUMD Terbaik di Indonesia, atas Achievement (prestasi), Improvement (perbaikan), dan Contribution (Kontribusi) BUMD yang telah dilakukan, terkait kinerja bisnis, layanan, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Ajang BUMD Award 2023 yang kali ini di selenggarakan bertepatan dengan bulan Suci Ramadhan 1444 Hijriah memberikan anugerah yang luar biasa bagi Bank Kalbar, Dewan Juri Kembali menyematkan TOP BUMD Award 2023 BPD # Bintang 5 kepada Bank Kalbar, Top Pembina BUMD 2023 kepada Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M. Hum dan TOP CEO BUMD 2023 kepada Direktur Utama Bank Kalbar H. Rokidi, S.E., M.M.

Disela acara, Rokidi mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah S.W.T atas penghargaan yang diterimanya sebagai Top CEO BUMD 2023 serta rasa bangga atas kinerja perusahaan (Bank Kalbar) yang dipimpinnya sehingga berhasil meraih penghargaan TOP BUMD Award 2023 BPD # Bintang 5 di tahun 2023 ini, pertumbuhan kinerja Bank Kalbar dari tahun ke tahun secara sustainable serta berbagai inovasi dan kolaborasi dengan seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat yang dilakukan dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian di Kalimantan Barat turut berkontribusi membuat peringkat penghargaan merangkak naik dari TOP BUMD Award BPD # Bintang 4 di tahun sebelumnya menjadi TOP BUMD Award 2023 BPD # Bintang 5 di tahun 2023.

Didi Haryono selaku Komisaris Utama Bank Kalbar turut merasa haru dan bangga atas capaian kinerja yang ditorehkan Bank Kalbar sehingga pada akhirnya sorotan mata pihak independen terfokus pada Bank milik Pemerintah Daerah Kalimantan Barat ini yang dianggap pantas untuk diberikan penghargaan sebagai TOP BUMD Award 2023 BPD # Bintang 5 pada tahun 2023 ini, beliau berkelakar kalau di jajaran kepolisian (tempat beliau berdinas sebelumnya) bintang 5 ini merupakan pangkat tertinggi yaitu Jendral dan dengan kinerja yang luar biasa sudah sepantasnya dinobatkan sebagai “Bank Kalbar Sang Jendral” ucapnya sambal tersenyum. Ucapan selamat disampaikan pula kepada Gubernur Kalimantan Barat Bapak Sutarmidji yang dinobatkan sebagai TOP Pembina BUMD 2023, yang penerimaan awardnya diwakili oleh Bapak Drs. Ignasius IK, S.H., M.Si selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Barat.

Ignasius mewakili Gubernur Kalbar, mengatakan bahwa penghargaan Top BUMD Awards 2023 tersebut diberikan kepada BUMD atau badan usaha milik daerah unggulan yang ada di seluruh Tanah Air. Kegiatan tahunan yang diselenggarakan Majalah Top Business ini pada tahun 2023 diikuti oleh 1.150 BUMD diseluruh Indonesia. Beliau mengakui bahwa untuk mendapat penghargaan di ajang ini bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, penuh perjuangan. Apalagi penghargaan ini tingkat nasional, yang sudah barang tentu saingannya dari BUMD terbaik dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Ignasius mengungkapkan, bahwa terkait penilaian mulai dari segi pencapaian kinerja bisnisnya baik dan berkelanjutan. Selain itu, terus melakukan perbaikan (improvemen/inovasi), berkontribusi besar dalam pembangunan daerah, dan memiliki strategi/inovasi untuk mendukung bisnis di masa pandemi atau kenormalan baru. Menurut Ignasius bahwa terdapat perubahan yang luar biasa semenjak kepemimpinan Rokidi sebagai Direktur Utama, yaitu mulai dari Inovasi Digital Banking hingga kebijakan-kebijakan di sisi internal yang memacu peningkatan kinerja. Perubahan ini terbukti memberikan banyak perubahan. Mulai dari peningkatan laba dan meminimalisir kredit bermasalah. Dan pada akhirnya juga berdampak pada peningkatan Deviden kepada Pemerintah Daerah serta kesejahteraan pegawai.

Meski demikian, kata Ignasius, orientasi sosial juga tidak ditinggalkan. Bank Kalbar tidak hanya mengutamakan keuntungan semata. Namun, juga mengedepankan kepedulian sosial. Bank Kalbar memiliki banyak program CSR kepada Pemerintah Daerah, antara lain bantuan kendaraan ambulance, truk sampah, pemadam kebakaran, tanggap darurat bencana berbentuk bantuan sembako dan lainnya.

“Kinerja Bank Kalbar yang dikenal sebagai #Bank Kite Punye Kite sangat bagus ya. Memang kita dorong untuk terus meningkatkan kinerja dengan selalu berupaya memberikan suntikan modal agar Bank Kalbar lebih leluasa berinovasi dan meningkatkan kinerjanya. Ini terbukti Deviden kita semakin meninggi setiap tahunnya dan kesejahteraan meningkat,” jelas Ignasius.

Beliau menyampaikan pesan Bapak Gubernur agar jajaran manajemen serta seluruh pegawai Bank Kalbar tidak cepat berpuas diri atas prestasi yang diraih. Terus lakukan Inovasi dan berikan layanan terbaik kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Sutarmidji berharap penghargaan ini menjadi triger semangat untuk lebih baik lagi. Bukan hanya urusan bisnis, tetapi juga urusan sosialnya. Rokidi sebagai Direktur Utama menambahkan bahwa “Selalu kita tanamankan kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk bekerja keras tanpa disuruh, disiplin tanpa diawasi, dan bekerja secara jujur. Harapannya, bisa semakin baik ke depan. Namun, tentu harus diimbangi dengan semangat kerja,” jelas dia.

Kucuran anugerah Allah tak habis-habisnya diberikan kepada Bank Kalbar, pada hari dan tanggal yang sama (Rabu, 05 April 2023) bertempat di Lantai 2 Hotel Amos Cozy, Bank Kalbar Kembali menerima penghargaan dari Economic Review dalam ajang Indonesia Corporate Secretary & Communication Award VIII 2023 sebagai 3rd The Corporate Secretary & Communication Award 2023 – Gold Award – Kategori : Regional Development Bank – Asset Rp.20 T – Rp.28 T.

Penerimaan penghargaan Indonesia Corporate Secretary & Communication Award VIII 2023 yang bertemakan “Synergy & Collaboration of Communication & Corporate Secretary In The Digital era and Contribute to National Economic Recovery 2023-2024” di wakili oleh Rizki Hadi selaku Pemimpin Bank Kalbar Kantor Cabang Jakarta. (azk/r)