Pagelaran Wayang Kembali Menggeliat

Presiden Joko Widodo menetapkan 7 November sebagai Hari Wayang Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2018, 17 Desember 2018. Dipilihnya tanggal tersebut berdasarkan keputusan UNESCO yang menetapkan wayang sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada 7 November 2003. Wayang sebagai sebuah pertunjukan, terus mengalami perkembangan, tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga merambah ke pelosok nusantara, termasuk di Pontianak.

Arief Nugroho, Pontianak

BAGI masyarakat Kota Pontianak, pertunjukan wayang, khususnya wayang kulit, tidak sepopuler pertunjukan budaya setempat, seperti tari Jepin atau lainnya. Namun di sisi lain, pertunjukan wayang tetap memiliki penikmat sendiri. Pagelaran wayang kulit yang digelar di Taman Sepeda Untan pada 10 September lalu, misalnya. Ramai, dibanjiri penonton.

Masyarakat seperti haus akan hiburan, setelah 2 tahun lamanya, berbagai kegiatan yang menghimpun massa, sulit digelar akibat pandemi Covid-19. Namun kini, berbagai pagelaran dan pertunjukan pun mulai menggeliat, termasuk salah satunya pagelaran wayang kulit.

Di Pontianak, kurang dari 3 bulan, setidaknya sudah dua kali menggelar pagelaran wayang kulit. Pertama, pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan lakon Bima Suci yang dibawakan oleh Ki Dalang Warseno Slank, di Taman Sepeda Untan. Kedua, pagelaran wayang kulit yang digelar di halaman TVRI Kalimantan Barat pada peringatan Sumpah Pemuda, yang dibawakan oleh Dalang Ki Pramariza Fadlansyah. Nama terakhir ini merupakan dalang milenial, baru berusia 17 tahun.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono tak memungkiri, jika pagelaran wayang seperti ini memang sudah lama tidak digelar, lantaran adanya pandemi Covid-19. Baru setelah pandemi mereda, pementasan wayang kulit pun mulai kembali marak, sehingga masyarakat dapat mengobati kerinduannya terhadap pagelaran budaya tersebut. Oleh karenanya ia berharap, masyarakat bisa menikmati pagelaran wayang kulit ini dengan memetik intisari dari kisah atau lakonan yang ditampilkan.

“Pagelaran wayang kulit ini pula sebagai upaya kita untuk memulihkan perekonomian, khususnya Kota Pontianak, dengan membangun ruang-ruang publik sebagai wadah masyarakat saling berinteraksi,” ujarnya.

Edi menuturkan, Pontianak sebagai kota yang heterogen, dengan beragam suku bangsa yang datang dari berbagai penjuru nusantara, harus guyub menjaga kebersamaan dan rukun satu sama lain. Sehingga, diharapkan dia, agar Pontianak menjadi kota hunian yang nyaman bagi siapapun yang mendiaminya.

“Kita akan jadikan Pontianak sebagai kota pusat budaya, karena di kota ini berbagai ragam suku bangsa ada di sini. Siapapun boleh beraktivitas, baik secara identitas maupun berkolaborasi demi membangun negeri ini,” ungkapnya.

Dia juga berharap Pontianak menjadi kota yang semakin maju, rakyatnya semakin makmur dan sejahtera, serta indeks kebahagiaan masyarakatnya juga meningkat.

Sementara itu, Ketua Panitia Pagelaran Wayang Kulit di Taman Sepeda Untan, Muhammad Faiz mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak atas dukungannya pada pagelaran budaya wayang kulit ini.

Ia juga menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Ki Warseno Slank dari Surakarta. Pagelaran wayang kulit ini, menurutnya, merupakan wujud kolaborasi antara Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) Kalbar bersama Pemerintah Kota Pontianak.

“Untuk merawat budaya, perlu peran serta pemerintah. Pemerintah dalam hal ini perlu mengayomi supaya budaya kita terus lestari dan tak lekang oleh waktu,” ucapnya.

Sementara, pagelaran wayang yang digelar di Kantor TVRI Stasiun Kalbar, Dalang Ki Pramariza Fadlansyah membawakannya sangat apik. Meskipun usianya baru 17 tahun, dia mampu melakukan berbagai atraksi, terutama pada saat adegan peperangan.

Tak sedikit para penonton yang berdecak kagum sembari memberikan tepuk tangan yang meriah. Bagaimana tidak, wayang-wayang itu dibikin ‘terbang’ dan salto.

Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harisson yang juga hadir menyaksikan pegalaran itu, tidak sedikit pun mengalihkan pandangannya. Ia terlihat fokus melihat setiap adegan yang dibawakan oleh sang dalang. (*)