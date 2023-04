Pontianak Post Buka Puasa Bersama di Hotel Neo

PONTIANAK – Menu spesial menemani momen berbuka puasa sejumlah karyawan Pontianak Post di Noodles Now Rooftop & Bar, Hotel Neo Pontianak, Jumat (7/4). Menu tersebut mulai dari minuman segar, aneka takjil, hidangan utama, hingga makanan yang dihidangkan secara live cooking.

Berkonsep makan sepuasnya atau all you can eat, menu yang ditawarkan cukup menarik mulai dari buffet presmanan yang lengkap, berbagai macam menu stall, gorengan, kue tradisional maupun moderen, berbagai dessert dan minuman yang tentunya menggugah selera untuk dicoba. Paket berbuka puasa ini hanya Rp125 ribu perorang.

“Setiap hari menu-menunya barganti. Termasuk hidangan live cooking,” ungkap Exsan, directur of Sales Neo Hotel Pontianak.

Exsan menyebut, antusiasme warga berbuka di Hotel Neo Pontianak cukup tinggi. Apalagi semakin mendekati lebaran, tingkat kunjungan semakin ramai.

Tidak hanya kuliner yang menggugah selera, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan indah Kota Pontianak dari lantai 11 Noodles Now Rooftop & Bar. Tentunya pemandangan yang indah ini akan semakin membuat pengalaman berbuka puasa bersama orang-orang tersayang menjadi berkesan. (sti)