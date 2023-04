Harga Daging Ayam Diharapkan Stabil

PONTIANAK – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Affandie berharap harga bahan pokok kebutuhan penting seperti daging ayam ras tetap stabil selama Ramadan dan jelang Idul Fitri 1444 Hijriah.

“Kalau, tim kami pantau harga daging ayam ras di pasar tradisional, Pontianak, Kalimantan Barat, masih stabil. Kisaran harganya antara Rp20-22 ribu sampai Rp28 ribu per kilogram,” ucapnya baru-baru ini di Pontianak.

Menurutnya harga yang Rp22 ribu per kilogram untuk ayam kecil-kecil. Sementara Rp24 ribu ke atas untuk ayam berukuran sedang, dan Rp28 ribu untuk jenis ayam berukuran besar.

“Tidak naik. Masih stabil harganya di pasaran. Saya berkunjung hari minggu kemarin,” ucap dia.

Yusrianto, pedagang sayur pasar pagi menambahkan bahwa harga sayur masih stabil di harga Rp10 ribu hingga Rp20 ribu per kilogramnya.

“Harga sayur kangkung Rp10 ribu per kilogram. Kemudian harga sayur bayam Rp15 ribu per kilogram, dan harga sawi manis Rp20 ribu per kilogram,” katanya di lapak miliknya.

Hanya memang harga aneka ikan dan minyak goreng sedikit mengalami kenaikan. Hanya memang kenaikannya tidak terlampau signifikan. Masih dapat dijangkau konsumen.

“Khusus harga minyak goreng memang berda-beda. Khusus minyak goreng curah Rp17 ribu per kilogram. Sementara minyak goreng isi ulang berkisar Rp20 ribu per liter,” ucapnya.

Sementara untuk harga aneka ikan, sepertinya ikan kembung mengalami kenaikan signifikan sejak awal Ramadan. Harga ikan kembung saja berkisar Rp50 ribu per kilogram. Untuk ikan tongkol berkisar Rp25-40 ribu per kilogram, tergantung jenis. Dan harga ikan puput berkisar Rp15 ribu per kilogram, dan ikan gaben Rp30 ribu per kilogram.

“Memang harga ikan mengalami kenaikan lebih disebabkan ketersediaan barangnya yang sedikit. Stok ikan tidak selalu tersedia dalam jumlah banyak,” kata pedagang ikan, Amri.(den)