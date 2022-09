UPB dan MK Gelar Kuliah Umum Bersama KPK

PONTIANAK- Setelah sukses menggelar acara Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru beberapa waktu lalu, Universitas Panca Bhakti bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kembali menyelenggarakan Kuliah Umum Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (9/9)

Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Convention Center Universitas Panca Bhakti ini, mengusung tema Hukum Dan Politik Berdasarkan Pancasila Di Era Society 5.0.

Acara dimulai dengan pengalungan cinderamata khas motif dayak disertai dengan penyuguhan tarian dari mahasiswa. Narasumber yang hadir pada kuliah umum kali ini berasal dari lembaga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam penyampaian Kuliah Umum ini, narasumber pertama yang menjadi pembicara adalah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Guntur Hamzah. Beliau menyampaikan tentang perkembangan hukum hingga era Industri 4.0 serta pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam pembangunan hukum di Era Industri 4.0.

Dalam paparan materinya, narasumber mengutip pernyataan John F. Kennedy: Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future yang artinya, perubahan adalah hukum kehidupan.

“Mereka yang hanya melihat masa lalu dan masa kini, maka pasti akan kehilangan masa depan. Teknologi selalu bergerak dinamis mengikuti kemajuan jaman, jangan sampai hukum itu kalah dengan teknologi, karena teknologi itu selalu bergerak dinamis maka hukum itu juga harus bisa menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Jangan sampai hukum yang digunakan sudah tidak cocok lagi untuk diaplikasi dengan kondisi saat ini,” kata Guntur Hamzah

Melanjutkan Perkuliahan Umum pertama, narasumber kedua yang juga hadir memberikan Kuliah Umum adalah Kepala Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, Yuyuk Andriati Iskak.

Yuyuk memaparkan mengenai pentingnya memelihara budaya anti korupsi sejak dini.

Dicontohkan dalam penyampaian materi kepada civitas akademisi, salah satu budaya korupsi yang bisa terjadi di kalangan pendidikan tinggi yakni gratifikasi dosen, penyalahgunaan dana beasiswa serta datang terlambat dan menitip absen pada teman.

“Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Trisula pemberantasan korupsi itu dimulai dari pendidikan, pencegahan dan penindakan,” kata Yuyuk dalam materi yang disampaikannya.

Rektor Universitas Panca Bhakti, Purwanto memaparkan materi tentang arbitrase.

“Keunggulan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur di dalam arbitrase yang semakin hari trendnya semakin meningkat,” kata Purwanto.

Yogi Djatnika, tim advance Mahkamah Konstitusi menuturkan, Universitas Panca Bhakti selalu menyuguhkan hal yang baru.

“Setiap datang ke kampus ini selalu ada yang baru. Kali ini kami disuguhi dengan tarian tiga etnis dari mahasiswa, serta paduan suara yang sangat bagus dan menghibur kami,” kata Yogi.

Dalam beberapa bulan ke depan. UPB dan MK akan kembali menggelar kuliah umum. (azk)