Malam Penganugerahan Insan Zakat Kalbar

PONTIANAK-Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf (Penaiszawa) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat menggelar kegiatan Zakat Award, melalui acara malam penganugerahan insan zakat Kalimantan Barat tahun 2023, Senin (15/5/2023). Ada tujuh kategori penghargaan yang diberikan.

Menurut Ketua Panitia, Emmy Jumartina, zakat award merupakan rangkaian dari kegiatan Kelas Literasi Zakat dan Wakaf. Kegiatan ini juga dirangkai Focus Group Dissucion (FGD) Pemberdayaan Mustahik Disabilitas yang dilaksanakan selama dua hari, 15-16 Mei 2023 di Hotel Orchardz Pontianak.

Kakanwil Kemenag Kalbar Muhajirin Yanis dalam arahannya menyambut positif kegiatan ini. “Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi kegiatan yang tidak ada anggarannya di dalam DIPA, tetapi dapat dilaksanakan dengan baik. Kegiatan ini menjadi pemacu bagi Kemenag dan Baznas atau Lembaga Amil Zakat kabupaten/kota se-Kalbar untuk berlomba-lomba membuat program yang bermanfaat untuk masyarakat dan mulai menata diri untuk melakukan tertib administrasi serta mendokumentasikan kegiatan melalui video sebagai bukti pelayanan kepada umat,” ungkapnya.

Kabid Penaiszawa Rohadi mengatakan pihaknya berupaya agar kedepannya zakat award ini akan terlaksana dengan lebih baik lagi. “Tahun ini kami memberikan award dengan tujuh kategori,”katanya.

Kategori pertama Video Pemberdayaan Ekonomi Terbaik. Peraih Juara I Rumah Zakat, Juara II LAZISMU, Juara III BAZNAS Kabupaten Sambas. Indikator Penilaian yakni alur, isi konten, komposisi visual, pencahayaan, editing, backsound, dan kejelasan suara.

Kategori kedua, Lembaga Pengelola Zakat dengan Nilai Akreditasi dan Audit Kepatuhan Syariah Terbaik. Peraih Juara I BAZNAS Kota Pontianak, Juara II LAZISMU, Juara III BAZNAS Kabupaten Sambas. Indikator Penilaian yakni Nilai Pendampingan Akreditasi dan Kepatuhan Syariah melalui aplikasi SIMZAT.

Kategori ketiga, Lembaga Pengelola Zakat Teraktif dalam Penyampaian Laporan Zakat. Pemenangnya Juara I BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat, Juara II BAZNAS Kota Singkawang dan Juara III Rumah Zakat. Indikator Penilaian Aktif menyampaikan laporan ke Kanwil baik per semester maupun per tahun dan Fast respon terhadap permintaan data dan laporan oleh Kanwil Kemenag Prov. Kalbar.

Kategori keempat, Kasi Bimas Islam atau Penyelenggara Zakat Wakaf Teraktif dalam Program Pemberdayaan Kampung Zakat. Pemenang juara I Ramli, Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Kab. Bengkayang, juara II Juanda, Penyelenggara Zawa Kantor Kemenag Kab. Sambas dan juara III Asy’ari, Penyelenggara Zawa Kantor Kemenag Kab. Kayong Utara.

Indikator penilaian untuk kategori ini adalah Kasi Bimas Islam/Penyelenggara Zawa Kasi yang aktif mengusulkan titik, struktur, sampai dengan keluar SK, kemudian proposal sampai keluar program bantuan Kampung Zakat dan fast respon terhadap program-program yang berkaitan dengan Kampung Zakat.

Kategori kelima, Kasi Bimas Islam atau Penyelenggara Zakat Wakaf Teraktif melakukan Pendampingan dan Pembinaan ke Lembaga Pengelola Zakat. Pemenang juara I Istanto, Penyelenggara Zawa Kantor Kemenag Kabupaten Sintang, juara II Wakasman, Penyelenggara Zawa Kantor Kemenag Kabupaten Kapuas Hulu dan juara III Muhammad Desi Asiska, Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Melawi.

Indikator Penilaian Kasi Bimas Islam/Penyelenggara Zawa yang respon cepat dan aktif saat dilakukan pendampingan oleh Kanwil Kemenag Prov. Kalbar ke BAZNAS Kabupaten/Kotanya. Kasi Bimas Islam/Penyelenggara Zawa yang aktif dalam penyelenggaraan Seleksi Pimpinan BAZNAS sampai terpilih pimpinan BAZNAS terbaru. Kemudian informasi dari lembaga yaitu BAZNAS Kab/Kota tentang keaktifan Kasi Bimas Islam/Penyelenggara Zawanya dalam melakukan pendampingan ke BAZNAS binaannya masing-masing.

Kategori keenam, UPZ Kemenag Kabupaten/Kota Teraktif dalam menyetorkan ZIS ke BAZNAS Kab/Kota. Peraih juara I UPZ Kantor Kemenag Kota Pontianak, juara II UPZ Kantor Kemenag Kabupaten Melawi dan juara III UPZ Kantor Kemenag Kabupaten Sintang.

Indikator Penilaian Nilai pengumpulan yang disetorkan ke BAZNAS. UPZ Kantor Kemenag Kota Pontianak, rata-rata per bulan sebesar Rp.16.000.000,-. UPZ Kantor Kemenag Kabupaten Melawi, rata-rata per bulan sebesar Rp.9.500.000,-. UPZ Kantor Kemenag Kabupaten Sintang, rata-rata per bulan sebesar Rp.5.200.000,-. Periode penyetoran ke BAZNAS baik per bulan/triwulan/semester/tahun. Keaktifan dan konsistensi dalam periode penyetoran.

Kategori ketujuh, Video Profil UPZ Kemenag Kabupaten/Kota Terbaik. Peraih juara I UPZ Kemenag Kabupaten Melawi, juara II UPZ Kemenag Kabupaten Sanggau dan juara III UPZ Kemenag Kabupaten Landak. Indikator Penilaian Alur, Isi Konten, Komposisi Visual, Pencahayaan, Editing, Backsound, dan Kejelasan Suara. (mrd)