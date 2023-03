Hari Kebahagiaan Internasional, Berlomba Bahagiakan Sesama saat Ramadan

Ramadan menjadi momen yang dimanfaatkan untuk memberikan kebahagian kepada sesama. Dalam rangka Hari Kebahagiaan Internasional (International Day of Happiness) yang diperingati setiap tahun pada 20 Maret, Pontianak Post mengulas kiprah komunitas yang konsen menularkan semangat kebaikan dan memberi kebahagian khususnya di bulan Ramadan.

Siti Sulbiyah, Pontianak

TAHUN ini, agenda Ramadan Komunitas Nasi Jumat (Sijum) diperkirakan lebih meriah. Sebab, pasca-Pandemi Covid-19, aktivitas berjalan normal, sehingga kegiatan pun bisa digelar dengan massa yang banyak.

“Tahun lalu, kita masih dibayangi Covid-19. Hal ini membuat jumlah penerima manfaat program kami menjadi lebih sedikit karena gerak juga terbatas. Sedangkan tahun ini sudah bisa melakukan kegiatan yang mengundang lebih banyak orang,” ungkap Yuda Dwi Hardianto, koordinator Sijum Pontianak.

Tahun ini, setidaknya ada delapan agenda yang direncanakan mereka. Bertajuk Ramadhan Fest, kedelapan agenda tersebut adalah Pawai Obor, Iftar gratis selama bulan Ramadan, pesantren kilat, buka puasa dan sahur bersama santri yatim dan penghafal Quran, Ramadhan Fest Competition, distribusi beras, hingga Gema Takbir. Kegiatan-kegiatan ini dipusatkan terutama di Masjid As-Salam, Jalan Budi Karya, Pontianak.

Yuda menyebut, Sijum merupakan komunitas berbagi nasi di hari Jumat yang bertujuan untuk memakmurkan masjid. Pihaknya menyediakan makan gratis untuk jemaah yang menyelesaikan salat Jumat di Masjid As-Salam. Dalam perkembangannya, komunitas ini ini bergerak dengan kegiatan yang variatif.

Yuda menjelaskan, kegiatan pawai obor digelar untuk menyambut bulan suci Ramadan. untuk program iftar bersama dilaksanakan mereka setiap hari di Masjid As-Salam dengan menyediakan takjil dan makan malam secara gratis untuk jemaah masjid.

“Bukber (buka bersama) gratis ini kami lakukan agar orang-orang yang mungkin yang masih bekerja, seperti ojek online atau yang masih dalam perjalanan, bisa mampir untuk menikmati hidangan saat berbuka,” katanya.

Untuk kegiatan pesantren kilat dan Ramadhan Fest Competition ditujukan kepada anak-anak. Lomba-lomba yang digelar tersebut seperti tahfidzul Quran, hafiz cilik, dai cilik, ranking 1, mewarnai, dan peragaan busana muslim.

Beberapa kegiatan juga dilakukan melalui kolaborasi dengan komunitas atau lembaga lainnya. Seperti kegiatan iftar akbar dan sahur on the road yang dilaksanakan bersama ormas Masjid As Salam, Kampung Bikers, dan komunitas lainnya yang ingin berbagi kebahagiaan. Pihaknya bersama Baitul Mal Munzalan juga turut dalam program distribusi beras untuk pondok pesantren.

“Tujuan Ramadhan Fest ini juga ingin mengajak komunitas kebaikan untuk sinergi kolaborasi mewujudkan kebaikan. Jadi tidak kami saja, tapi menggandeng komunitas lainnya agar lebih banyak penerima manfaat. Dan agar tujuannya bisa menghidupkan suasana Ramadan,” ucapnya.

Sejauh ini, diakuinya persiapan kegiatan-kegiatan tersebut sudah matang. Pihaknya juga masih membuka donasi apabila yang ingin menyumbang baik berupa harta, bahan pokok, dan lain sebagainya.

Komunitas Muslimah Produktif juga mempersiapkan agenda berbagi pada momen Ramadan tahun ini. Program yang sudah menjadi agenda tahunan tersebut adalah Paket Cinta untuk Guru Ngaji.

“Progam ini sudah kami lakukan beberapa tahun ini,” ujar Isti Arbaniah, Ketua Komunitas Muslimah Produktif.

Isti menceritakan, tahun lalu komunitasnya membagikan paket sembako untuk guru ngaji. Program ini dijalankan guna meringankan beban para guru ngaji yang terdampak Covid-19.

“Awal program ini karena Covid-19. Kami melihat guru ngaji ini cukup terdampak karena penghasilannya rendah,” katanya. (*)