Ulat Serang Ribuan Hektare Kratom

PONTIANAK – Para petani kratom di Kalimantan Barat sedang dihantam musibah. Tanaman kratom, baik budidaya maupun yang tumbuh liar di hutan diserang oleh hama ulat. Akibatnya para petani mengalami kerugian besar.

Andhio, seorang petani dari Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu menceritakan, hama ulat muncul pada awal Februari lalu. “Saat itu semua daun di tepi sungai semuanya diserang ulat,” katanya kepada Pontianak Post, Minggu (20/3).

Dia menjelaskan, para petani sudah berusaha membasmi hama tersebut. Namun setiap kali disemprot pestisida, beberapa hari kemudian, ulat-ulat tersebut datang lagi.

“Tanaman kratom yang berada di tepi sungai sekitar 85 persen saat ini diserang ulat. Mulai dari Kecamatan Jongkong sampai ke Putussibau. Jika dihitung luasnya sekitar 35 ribuan hektare,” ujarnya.

Menurut dia, normalnya dalam satu bulan para petani bisa dua kali panen. Namun sudah dua bulan ini mereka belum bisa panen sama sekali karena serangan hama ulat tersebut. “Kerugian kami bisa mencapai ratusan juta rupiah,” katanya.

Saat ini, petani hanya bisa melihat daun kratom dimakan ulat. Sebenarnya para petani bisa mengatasi dengan pestisida secara rutin untuk membunuh ulat tersebut. Namun mereka memilih untuk mengabaikannya. Hal ini karena sekarang harga kratom sedang anjlok, sehingga tidak sebanding dengan biaya untuk penyemprotan. “Kami kecewa dengan harga sekarang,” katanya.

Saat ini harga kratom yang sudah dalam bentuk remahan kering hanya Rp16 ribu per kilogram. Angka itu jauh dibanding beberapa tahun lalu yang sempat tembus Rp40 ribuan per kilogram. Menurut Andhio, di masa normal pun angka tesebut masih tergolong rendah.

“Satu kilogram kratom remahan itu merupakan penyusutan dari empat kilogram daun mentah. Belum lagi kami harus membayar upah untuk memanen dan menjemurnya. Jadi kami putuskan untuk stop dulu sementara,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalbar, Rudyzar Zaidar Mochtar mengatakan masalah kratom di perhuluan sudah terjadi sejak akhir tahun lalu. Kala itu, sentra-sentara penghasil kratom diterjang bencana banjir besar yang mengakibatkan gagal panen. Kerugian petani tersebut berlanjut di awal tahun ini.

“Kali ini lantaran diserang hama ulat. Sementara bagi eksportir, langkanya kontainer membuat mereka terpaksa mengirim melalui parcel atau pos, sehingga biaya yang dikeluarkan sangat tinggi,” kata Rudyzar.

Dia menambahkan anjloknya harga kratom juga disebabkan oleh persaingan tidak sehat di antara pemain kratom. Harga pun terus merosot dari bulan ke bulan sejak dua tahun ini.

“Dulu harganya menarik sehingga banyak orang membuka lahan untuk ditanamu kratom. Sedangkan pertumbuhan permintaan pasar luar negeri tidak berimbang dengan pasokan yang jauh melebihi permintaan. Ini mendorong perang harga di tingkat hulu hingga eksportir,” ungkapnya.

Kadin Kalbar juga mendorong pemerintah untuk mengintervensi dan memberlakukan aturan terkait produksi kratom ekspor. Harga di Amerika Serikat pernah hanya 3 dolar AS per kilogram, padahal dulu harga bisa mencapai 40 dolar AS per kilogram.

Dia berharap ada aturan yang mengatur hal ini, untuk melindungi petani dan pelaku usaha lokal di bidang kratom. Harus ada syarat minimum bagi eksportir yang bisa melakukan ekspor, supaya tertib dan teratur. Pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk memberlakukan pajak untuk industri kratom, sebagaimana ekspor komoditas lain.

“Dengan adanya pajak daerah ini maka akan meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah). Dampaknya bagi para petani dan eksportir bisa meminta bantuan dari pemerintah bila terkena musibah hama seperti ini. Itu karena industri kratom ada kontribusi untuk daerah dan negara,” katanya.

Dia menambahkan, agar harga beli kratom pada petani tidak terjun bebas, harus ada andil dari pemerintah. Salah satunya perlu ada verifikasi eksportir agar produk yang dihasilkan higienis. “Karena dalam hal ini banyak ‘mafia’ yang bermain dalam menjatuhkan harga sehingga dia untung. Dampaknya petani yang dirugikan,” ungkapnya.

Pemerintah melalui instansi terkaitnya diharapkan bisa melakukan edukasi kepada petani agar produknya higienis sehingga harga jual produk kratom tetap tinggi dan petani menjadi sejahtera. Tidak seperti sekarang yang mana petani menjadi korban para mafia yang mencari keuntungan besar. (ars)