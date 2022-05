Integrasi dan Kolaborasi Menjaga yang Tersisa

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati 22 Mei sebagai Hari Keanekaragaman Hayati (Kehati). Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait dengan isu keanekaragaman hayati.

Awalnya, sejak 1993, hari tersebut diperingati setiap tanggal 29 Desember. Namun sejak tahun 2000, diganti menjadi setiap tanggal 22 Mei, mengadopsi konvensi pada 22 Mei 1992 di Nairobi, Kenya.

ARIEF NUGROHO, Pontianak

INDONESIA, khususnya Kalimantan Barat (Kalbar) memiliki sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang melimpah, baik jenis satwa maupun tumbuhan. Sayangnya, kondisinya kian memprihatinkan. Perambahan hutan, alih fungsi lahan, hingga perburuan, mengakibatkan keberlangsungan hidup satwa dan tumbuhan terancam.

Kalbar memiliki modal alam yang luar biasa. Hutan hujan tropis terbentang luas bagai permadani hijau. Beragam tumbuhan dan satwa liar menggantungkan hidup di sana, seperti bekantan, orangutan, rangkong, landak, trenggiling, beruang, dan aneka jenis burung.

Selain sebagai tempat hidup satwa dan tumbuhan, hutan tropis Kalbar juga menyimpan sejumlah besar karbon dan menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat lokal atau kelompok adat.

Sayangnya, modal alam yang unik itu belum mampu dijaga dan dirawat dengan baik. Fakta-fakta tentang pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang kurang bijak, kerapkali tersaji di depan mata.

Perambahan hutan. alih fungsi lahan, hingga perburuan satwa menjadi faktor utama terkikisnya jumlah populasi satwa dan tumbuhan itu. Sebut saja orangutan. Berdasarkan data Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016, populasi orangutan di Kalbar hanya tinggal 20.330 individu. Dari 20.330 individu tersebut, 4.520 individu merupakan sub spesies Pongo pygmaeus pygmaeus dan 15.810 sub spesies Pongo pygmaeus wurmbii. Saat ini status orangutan naik dari genting (endangered) menjadi kritis (critically endangered) berdasarkan daftar merah IUCN tahun 2016.

Selain orangutan, ada juga enggang gading. Burung yang menjadi maskot Kalbar itu populasinya terus berkurang akibat perburuan dan perdagangan liar.

Spesialis Ekologi dan Satwa Liar Yayasan Rangkong Indonesia, Yoki Hadiprakarsa, mengatakan, lebih dari 6 ribu ekor enggang gading (Rhinoplax vigil) di Kalimantan Barat dibunuh. Kepala dan paruhnya diperdagangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar luar negeri. Salah satunya adalah Tiongkok.

“Hasil investigasi Yayasan Rangkong Indonesia bersama Yayasan Titian pada tahun 2013, tercatat sekitar 6.000 enggang gading dewasa diburu untuk diambil paruhnya di Kalimantan Barat,” kata Yoki, belum lama ini.

Sedangkan pada tahun 2015 tercatat sekitar 2.343 paruh enggang gading berhasil disita dari pasar ilegal di berbagai negara, di antaranya Indonesia, Tiongkok, dan Amerika.

“Jika ditotal, ada sekitar 8.343 individu enggang gading yang dibantai dengan tujuan utama diselundupkan ke Tiongkok,” lanjut Yoki.

Akibat perburuan dan perdagangan tersebut, enggang gading masuk dalam daftar merah IUCN; dengan status kritis (CR/Critically Endangered) atau satu langkah menuju kepunahan di alam liar.

Merujuk laporan International Union for Conservation of Nature (IUCN), jumlah satwa yang terancam punah di Indonesia mencapai 16.479 spesies pada 2021. Jumlah tersebut meningkat 6,99 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 15.403 spesies. Bila dilihat trennya, jumlah hewan yang terancam punah terus meningkat sepanjang 2011 – 2021. Kenaikannya setiap tahun berkisar dari 1,39 persen hingga 8,21 persen. Menurut jenisnya, sebanyak 10.437 spesies yang terancam punah berasal dari golongan vertebrata. Rinciannya, sebanyak 1.333 mamalia, 1.445 burung, 1.839 reptil, 2.488 amfibi, dan 3.332 ikan. Kemudian, ada 6.042 spesien invertebrata yang terancam punah. Dari jumlah itu, 2.270 serangga, 2.385 moluska, 743 krustasea, 237 koral, 203 laba-laba, 9 cacing beludru, 2 kepiting tapal kuda, dan 150 invertebrata lainnya.

Andi Fachrizal dari The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) mengatakan, ada persoalan besar yang turut berkontribusi menjadi pemicu kasus tersebut. Salah satunya, diungkapkan dia, mengenai tata kelola sumber daya alam (SDA) yang buruk. Pola pengelolaan SDA yang dimaksud dia adalah tingkat pengetahuan tentang bagaimana menjaga lingkungan yang masih rendah, penambangan emas tradisional dan semi mekanik, perambahan hutan, hingga perburuan satwa liar. Menurut Rizal, sapaan karibnya, fakta-fakta itu telah berimplikasi pada daya dukung lingkungan yang kian rapuh saban waktu. Akibatnya, tak dipungkiri dia jika bencana alam seperti banjir, longsor, dan puting beliung, datang bertubi-tubi. Selain kerugian materi, tak jarang bencana alam itu harus menelan korban jiwa.

Lantas bagaimana keanekaragaman hayati agar tetap terjaga? Menurut Rizal, tak banyak hal yang bisa dilakukan kecuali berupaya memulihkan kondisi alam yang tersisa dengan cara yang lebih bijak.

“Tentu dengan mengintegrasikan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Misalnya dengan mengubah usaha yang sebelumnya bersifat destruktif menjadi berkelanjutan,” kata dia.

Dikatakan Rizal, hal ini harus dimulai dengan mengintegrasikan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, konservasi keanekaragaman hayati, dan pembangunan ekonomi. Proses pengintegrasian semacam ini, sejatinya diyakini diai akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

“Hal yang perlu dilakukan untuk sampai pada tahap pencapaian di atas adalah perencanaan yang bertumpu pada rencana tata guna lahan dan rencana aksi yang meneguhkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat adalah sebuah keniscayaan. Hanya dengan cara itulah, keanekaragaman hayati dapat kita pertahankan,” tukasnya. (*)