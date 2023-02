Program Desa Mandiri Sejalan dengan Penurunan Stunting

Gubernur Minta Didata Sesuai Nama dan Alamat

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Kalbar Tahun 2023 di Hotel Mercure, Rabu (22/2). Dalam kesempatan itu gubernur memberikan arahan agar peningkatan jumlah desa mandiri, juga dapat mempercepat penurunan angka prevalensi stunting dan kemiskinan di Kalbar.

“Sekarang itu angka stunting Kalbar 27,8 (persen), target kita di 2023 ini turun menjadi 24 persen. Saya minta setiap desa itu punya data (penduduk stunting) by name by address, dengan begitu maka action-nya akan lebih mudah,” ungkapnya saat konferensi pers usai kegiatan.

Kabupaten Sambas menurutnya bisa menjadi salah satu daerah percontohan yang program penurunan angka prevalensi stuntingnya menggunakan data by name by address atau sesuai nama dan alamat. Sambas dinilainya lebih mudah karena tidak banyak memiliki wilayah perairan atau kepulauan. Kemudian infrastruktur dari satu desa ke desa juga sudah cukup memadai.

“Sambas itu kalau sudah by name by address (data stunting), pasti akan turun drastis. Perkiraan saya bisa (turun) di bawah 20 persen angka stuntingnya dalam waktu dua tahun. Coba saja kalau tidak percaya,” terang Midji-sapaan karibnya.

Apalagi Sambas dikatakan Midji merupakan daerah penghasil beras. Serta banyak pula hasil perkebunan dan perikanan. Hal-hal itu dinilai sudah sangat menunjang untuk menurunkan angka prevalensi stunting. Tinggal bagaimana koordinasi yang baik antar stakeholder terkait.

“Dan desa-desa terbaik itu banyak ada di Sambas, desa mandiri paling banyak di Sambas. Ada satu desa di Sambas itu urutan 17 dari 74.900 desa di Indonesia,” ujarnya.

Orang nomor satu di Kalbar itu berharap masing-masing desa harus mempunyai data stunting lengkap, by name by address. Ketika sudah ada, ia yakin program penurunan angka prevalensi stunting akan lebih mudah dilakukan.

“Penanganannya pun menggunakan indikator (Indeks Desa Membangun) yang sudah ada. Sebenarnya kalau mau berkolaborasi, tidak ada yang sulit,” katanya.

Midji mecontohkan terkait program desa mandiri, pada awalnya di tahun 2018, Kalbar hanya memiliki satu desa mandiri. Setelah program percepatan peningkatan desa mandiri dicanangkan, sampai 2022 lalu jumlah desa mandiri di Kalbar sudah ada 586 desa. “Di mana yang desa mandirinya banyak, kecepatan daerah itu menghilangkan desa sangat tertinggal dan desa tertinggal, itu stuntingnya pasti turun,” ucapnya.

Karena itu, ia melihat program Indeks Desa Membangun (IDM) sebenarnya sejalan dengan program penurunan angka prevalensi stunting. Seperti di Kabupaten Kubu Raya disebutkan dia, begitu sudah tidak ada desa berstatus sangat tertinggal dan tertinggal, lalu desa berkembangnya tinggal sedikit, maka angka prevalensi stunting di kabupaten tersebut turun cukup drastis.

“Kemudian sarana dan prasarana, misalnya bicara soal (alat) periksa kehamilan, kalau di desa tidak ada USG portable susah juga, nanti masyarakat ke dukun, padahal alatnya tidak mahal. Kalau misalnya satu desa ada satu alat itukan tidak berat juga. Itu harus disiapkan,” tegasnya.

Ke depan lanjut dia, menjadi tugas Wakil Gubernur (Wagub) selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota. Agar semua bisa bersama-sama menurunkan angka prevalensi stunting sesuai target yang telah ditentukan.

“Jadi kita di provinsi ini hanya menggedor saja. Menurunkan stunting dua persen itu tidak gampang. Nah kami akan pendampingan untuk daerah-daerah yang masih tinggi stuntingnya, nanti dipimpin oleh Pak Wagub,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Wagub Kalbar Ria Norsan selaku Ketua TPPS Kalbar menjelaskan bahwa, angka prevalensi stunting di Kalbar pada tahun 2021 berdasarkan data SSGI di angka 29,8. Lalu di tahun 2022, mengalami penurunan sebanyak dua persen, menjadi 27,8 persen.

“Target kita di tahun 2023 turun menjadi 24 persen, artinya kita harus menurunkan sekitar 4,8 persen. Tahun 2024, kita harus turun di angka 17 persen,” ungkapnya.

Ia optimis sesuai dengan arahan gubernur, maka dengan data yang valid, lalu sistem yang terencana dan terukur, maka target tahun 2024 di angka 17 persen akan bisa tercapai. Bahkan diharapkan bisa melampaui target tersebut.

“Kalau target 14 persen itu target secara nasional di tahun 2024. Sementara angka nasional saat ini masih 21,6 persen,” katanya.

Deputi Bidang Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana BKKBN Eny Gustina yang hadir dalam kesempatan itu berharap, dengan digelarnya Rakerda Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Kalbar, bisa memperkuat upaya-upaya yang sudah dilakukan selama ini.

“Dan luar biasa, saya baru mendapatkan pencerahan dari Bapak Gubernur, bahwa penanganan stunting ini tidak terlepas dari bagaimana upaya kita untuk meningkatkan status desa. Bagaimana desa-desa tertinggal harus dijadikan desa mandiri,” ujarnya.

Karena dalam menuju desa mandiri dilakukan intervensi sensitif, yang betul-betul sangat berpengaruh pada penurunan stunting. “Tadi bapak gubernur sudah memaparkan bahwa hal ini sangat sinkron dan berhubungan erat, antara cepatnya pemerintah daerah menjadikan desa berkembang dan desa mandiri, dengan upaya penurunan stunting,” katanya.

Eny juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar serta pihak terkait lainnya yang sudah mampu menurunkan angka prevalensi stunting dari 29,8 persen menjadi 27,8 persen. Menurutnya tidak mudah untuk bisa menurunkan angka dua persen hanya dalam waktu sekitar enam bulan.

“Saat ini ada dua kabupaten/kota yang betul-betul luar biasa turunnya yaitu Kubu Raya dan Sintang, itu turun hampir 20 persen, dari 35 persen bisa turun menjadi 25 persen. Meski demikian secara keseluruhan kita (Kalbar) masih mengejar target nasional di bawah 20 persen. Nasional juga belum bisa mencapai, di mana sampai saat ini masih 21,6 persen,” pungkasnya. (bar)