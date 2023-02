Sepuluh Kelurahan di Pontianak Lokus Stunting

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak pada 2023 akan berkonsentrasi dalam upaya penurunan stunting. Ada sepuluh kelurahan menjadi prioritas terkait program tersebut. Dalam upayanya, dilakukan secara bersama, mulai dari jajaran pemerintah, BUMN, BUMD hingga perusahaan swasta.

Demikian dikatakan Ketua Percepatan Penurunan Stunting Kota Pontianak Bahasan usai menghadiri Rapat Kerja Daerah Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan percepatan penurunan stunting Kalimantan Barat, Rabu (22/2).

“Angka stunting di Kota Pontianak dari hasil SSGI 2022 turun di angka 19,7 persen. Ada penurunan 4,7 persen dari tahun 2021 yang berada di angka 24,4 persen,” ujar Bahasan pada awak media. Dalam penanganan stunting di Kota Pontianak dan kabupaten tentulah intervensinya berbeda.

Seperti di Kabupaten mereka memiliki alokasi khusus dari anggaran desa. Sedangkan di kota, tidak memiliki desa. Namun Pemkot Pontianak tak kehilangan akal dalam upaya penurunan stunting ini.

Terkait pengendalian inflasi daerah tahun lalu, Pontianak mendapat penghargaan dengan diberikan danan intensif terbaik se Kalbar. Reward itu berupa anggaran sebesar Rp10,59 miliar. Dari reward ini, Pemkot Pontianak sepakat menggunakan anggaran tersebut untuk penanganan stunting. “Alhamdulilah, dengan penggunaan anggaran tersebut, stunting di Kota Pontianak bisa turun,” ujarnya.

Dukungan dari Pemprov Kalbar untuk Kota Pontianak yang menjadi ibu kota provinsi juga tak lepas hingga akhirnya stunting di Pontianak bisa turun.

Di tahun ini, penurunan stunting kembali akan digenjot. Kerja bersama akan dilakukan dengan semua stakeholder. Termasuk para pelaku usaha akan diajak untuk bersama menurunkan stunting. Mereka akan diajak untuk menjadi bapak dan bunda stunting sehingga keluarga yang terindikasi stunting bisa terlayani dengan mendapat asupan makanan bergizi.

Kemudian tahun ini Pemkot Pontianak juga konsentrasi pada program sanitasi. Menurutnya, sanitasi yang baik mampu mengurangi kasus stunting di Pontianak. Dimana saat ini terdapat 10 kelurahan menjadi konsen pihaknya.

Bahasan melanjutkan, persoalan stunting bisa terkendali sebab data by name by address sudah dipegang Pemkot Pontianak. Yaitu melalui aplikasi yang dibuat yaitu Pontianak Zero Stunting. “Dari aplikasi ini kami memegang data lengkap,” ungkapnya.

Sekarang jajaran Pemkot juga mengurangi rapat-rapat di kantor. Tetapi menggantinya dengan melakukan eksien di lapangan. “Ini jelas optimal untuk penurunan stunting di Kota Pontianak,” tutupnya. (iza)