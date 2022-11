Direktur Utama Bank Kalbar Rokidi Masuk TOP 100 CEO 2022

JAKARTA – Infobank Media Group menggelar forum akhir tahun bertajuk Infobank TOP 100 CEO & The Next Leader FORUM 2022, di Pullman Hotel Thamrin Jakarta, Rabu (23/11).

Dalam kesempatan itu, kembali Direktur Utama Bank Kalbar Rokidi mendapatkan pengakuan sebagai The TOP CEO dari 100 CEO 2022 versi Majalah Infobank.

Kegiatan ini juga diisi dengan kegiatan Leadership Sharing yang dibawakan oleh Agus Martowardojo Gubernur Bank Indonesia periode 2013-2018, dalam kesempatan tersebut beliau memberikan apresiasi dan pengakuan kepada para bankir dan CEO terbaik serta kader-kader pemimpin dari semua lembaga keuangan yang hadir yang merupakan tumpuan dan harapan pada sektor finansial di masa depan. Acara penyerahan tersebut juga disaksikan secara langsung oleh Komisaris Utama Bank Kalbar, Didi Haryono.

Direktur Utama Bank Kalbar Rokidi mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan oleh Majalah Infobank kepada insan perbankan di tanah air. Dirinya juga memanjatkan syukur atas pencapaian yang diraih tersebut.

“Saya panjatkan syukur kepada Allah SWT karena saya bersama Bank Kalbar telah diberikan nikmat yang luar biasa dimana untuk yg kesekian kalinya di tahun 2022 ini saya dinobatkan sebagai CEO terbaik dari berbagai lembaga independen dan yang terakhir ini dari Infobank Media Group,” ucapnya.

Rokidi mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan Bank Kalbar yang telah berjuang keras bersama dirinya dalam membesarkan eksistensi bank kebanggaan masyarakat Kalimantan Barat.

Ia juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik stakeholders dan shareholders, terutama kepada Gubernur Kalbar selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP), Bupati/Walikota, seluruh DPRD baik DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, dan tentunya masyarakat se Kalimantan Barat serta nasabah setia Bank Kalbar. (sti/ser)