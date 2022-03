Kasus Korupsi CS Bank BUMN di Ketapang, Kejati Sita Uang Rp3 Miliar

PONTIANAK – Penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menggeledah beberapa tempat terkait kasus tindak pidana korupsi dana pendapatan bunga dan pinalty, yang melibatkan AF, customer service (CS) pada salah satu Bank BUMN di Ketapang.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik berhasil menyita uang sebesar Rp.3.054.000.000, satu sepeda motor dan satu mobil Mitsubishi Xpander Cross, yang diduga hasil kejahatan tersangka.

“Penggeledahan ini dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian negera yang telah dikorupsi tersangka. Kami akan terus mengejar aset-aset tersangka dan juga meminta dukungan dari masyarakat. Jika mengetahui harta kekayaan tersangka yang lain, dimohon menginfokan kepada kami,” ujar Kajati Kalbar Masyhudi, kemarin.

Diberitakan sebelumnya, pengungkapan perkara ini merupakan hasil kolaborasi antara Kejati Kalbar dengan salah satu Bank BUMN. Kasus berawal dari informasi Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) pada 31 Januari 2022, yang menyatakan bahwa bank tersebut dalam keadaan rugi. Padahal dalam asumsi bank tersebut, seharusnya bank dalam keadaan laba. Selain itu, didapati ada anomali saldo abnormal di rekening Pendapat Bunga Kredit NP Kupedes-Ph3 AC dan Pendapatan Denda/Pinalty Non Program.

“Tersangka membuat laporan seolah-olah bank tersebut rugi, padahal asumsi bank tersebut seharusnya dalam keadaan laba,” kata Masyhudi dalam keterangan pers, kemarin.

“Perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sekitar Rp. 6.128.096.537,” sambungnya.

Dari laporan tersebut, Kejati Kalbar pun melakukan penyidikan. Penyidik telah mengantongi dua alat bukti yang cukup sehingga melakukan penahanan terhadap tersangka.

“Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-03/0.1/Fd.1/03/2022 tanggal 8 Maret 2022, tersangka AF ditahan selama 20 hari sejak tanggal 8 Maret-27 Maret 2022 dan akan ditahan di Rutan Kelas II A Pontianak,” beber Masyhudi.

Perbuatan tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ancaman pidananya minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Selain menahan tersangka, lanjut Masyhudi, pihaknya juga telah menyita sejumlah barang bukti, baik berupa uang maupun dokumen. Saat ini, kata dia, pihaknya masih melakukan pendalaman apakah ada keterlibatan pelaku lainnya dalam perkara tersebut.

Ditegaskan Masyhudi, pihaknya akan tegas dalam penegakan hukum terutama korupsi agar perekonomian Indonesia menjadi lebih baik, terutama lembaga pengelola keuangan. (arf)