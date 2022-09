BPS Rekrut 8.500 Petugas untuk Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi

PONTIANAK – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Wahyu Yulianto mengatakan bahwa pihaknya merekrut 8.500 petugas untuk melakukan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 di Kalbar yang akan berlangsung 15 Oktober hingga 14 November.

Petugas ini, kata Wahyu, cukup banyak karena akan mendata lebih kurang 1,5 juta keluarga. Data ini sendiri didasarkan mereka pada Sensus Penduduk 2020.

“Itu kalau keluarga ada tiga sampai empat. Penduduk kita di angka 5,5 juta jiwa,” paparnya.

Regsosek ini, menurut Wahyu bukan merupakan pemuktahiran data, melainkan pendataan awal menuju satu data. Diakui dia, selama ini banyak terjadi kekisruhan terkait progam bantuan. Bahkan, kata dia, ada penduduk yang seharusnya masuk dalam program bantuan ternyata tidak atau sebaliknya hanya karena ketidaksinkronan data.

“Terakhir itu BPS melakukan updating pendataan BPTD namanya, pemutakhiran basis data terpadu tahun 2015. Itu kan datanya by name by address. Tapi, BPS dinaungi undang-undang, tidak boleh apa namanya, mempublikasi induvidu by name by address,” ujarnya.

Data itu, lanjut dia, hanya menyasar 40 persen ke bawah penduduk. Sementara, tak dipungkiri dia, dinamika orang miskin terus terjadi, namun belum ada pemutakhiran.

“Sehingga dipakai di 2016, 2017, dan masing-masing wilayah itu dengan kemampuan anggarannya ada yang melakukan, ada yang tidak,” katanya.

Kondisi ini, kata Wahyu, menjadikan ketidakselarasan dan ketidakefisienenan. Anggaran yang untuk program bantuan, menurut dia, menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan terjadi kekisruhan.

“Kekisruhan inilah yang ingin diselesaikan,” jelasnya.

Seluruh penduduk, keluarga, kata dia, akan didata. Mereka bukan hanya menyasar masyarakat miskin saja, tetapi juga miskin ekstrem sampai ke level atas. Intervensi mereka yakni karakteristik sosial ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang terintegrasi dengan NIK.

“Jadi nanti luas sampai level desa. Harapannya BPS tidak bisa kerja sendiri, harus berkolaborasi,” paparnya.

Selanjutnya, kata Wahyu, hasil pendataan akan dibahas di forum komunikasi publik yang melibatkan aparat desa.

“Kami juga melibatkan RT,” pungkasnya. (mrd)