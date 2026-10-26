Harga Pangan Naik, Pemkot Pontianak Gelar Pasar Murah hingga 28 Oktober, Simak Jadwalnya

PONTIANAK POST - Pemerintah Kota Pontianak menggelar pasar murah secara bergilir di enam kecamatan untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau sekaligus mengantisipasi kenaikan harga pangan.

Setelah berlangsung di Pontianak Tenggara, Selatan, dan Kota, kegiatan berlanjut di Kantor Camat Pontianak Barat pada Senin (26/10/2026).

Selanjutnya, pasar murah dijadwalkan berlangsung di Kantor Camat Pontianak Utara pada Selasa (27/10/2026) dan Kantor Camat Pontianak Timur pada Rabu (28/10/2026).

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan pasar murah masih dibutuhkan, terutama oleh keluarga menengah ke bawah yang terdampak perubahan harga kebutuhan pokok.

“Alhamdulillah antusias masyarakat cukup luar biasa. Pasar murah ini memang kita hadirkan untuk membantu meringankan masyarakat, terutama keluarga menengah ke bawah,” ujarnya.

Cuaca dan Distribusi Jadi Perhatian

Bahasan menjelaskan, sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan harga. Kondisi cuaca, fenomena El Niño, kabut asap, serta kendala distribusi menjadi faktor yang perlu diantisipasi pemerintah.

“Beberapa komoditas mengalami kenaikan. Karena itu kita harus siaga, bagaimana menekan harga-harga bahan pokok yang ada di Kota Pontianak,” katanya.

Pemkot Pontianak juga meningkatkan kewaspadaan menjelang November. Menurut Bahasan, potensi gangguan distribusi maupun keterbatasan bahan bakar minyak (BBM) perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi biaya angkut dan harga barang.

Karena itu, pemerintah tidak hanya mengandalkan pasar murah, tetapi juga menyiapkan bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pasar Murah Disertai Bantuan Beras

Bahasan mengatakan Pemkot Pontianak menyiapkan bantuan beras melalui program cadangan pangan. Upaya tersebut dilengkapi program bantuan pangan dari pemerintah pusat.

“Selain pasar murah, ada juga bantuan beras cadangan pangan,” jelasnya.

“Ada juga program pemerintah pusat, bantuan beras masing-masing 10 kilogram,” katanya.

Menurut Bahasan, kombinasi intervensi harga dan bantuan pangan diperlukan agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah perubahan harga komoditas.

“Yang kita jaga bukan hanya inflasi secara angka, tetapi bagaimana masyarakat tetap bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.

Pemkot Perkuat Koordinasi Jaga Pasokan

Bahasan menegaskan pengendalian harga membutuhkan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, distributor, dan pemangku kepentingan lainnya.

Ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi menjadi faktor penting untuk menjaga harga tetap terjangkau.

“Kalau pasokan terjaga dan distribusi lancar, harga juga lebih mudah kita kendalikan. Ini yang akan terus kita lakukan,” pungkasnya.