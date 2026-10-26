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Metropolis

Peringatan Hari Jadi ke-255 Kota Pontianak, Gubernur Kalbar Tekankan Pentingnya Jaga Persatuan

M
Marsita Riandini
Gubernur Kalbar Ria Norsan saat melepas peserta kegiatan jalan santai dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Jadi ke-255 Kota Pontianak, Minggu (25/10) pagi di kawasan Jalan Diponegoro, Pontianak.
Gubernur Kalbar Ria Norsan saat melepas peserta kegiatan jalan santai dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Jadi ke-255 Kota Pontianak, Minggu (25/10) pagi di kawasan Jalan Diponegoro, Pontianak.

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PONTIANAK POST — Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan antar warga melalui momentum pelestarian budaya. Hal ini ia ungkapkan pada kegiatan jalan santai dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Jadi ke-255 Kota Pontianak, Minggu (25/10) pagi di kawasan Jalan Diponegoro, Pontianak.

Gubernur juga mengapresiasi panitia penyelenggara atas terselenggaranya kegiatan ini yang dinilai sukses menjadi wadah pemersatu masyarakat Melayu di Kalimantan Barat.

​"Karena kalau kita bersatu, insyaallah kita akan kuat. Mari Bapak-Ibu sekalian, dengan budaya ini kita pererat tali silaturahim dan kita tingkatkan persatuan dan kesatuan di antara Melayu di seluruh Kalimantan Barat," ajaknya.

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 Ucapan selamat hari jadi untuk Kota Pontianak tercinta juga ia sampaikan pada momen ini.

​"Pertama saya ucapkan selamat Hari Jadi Kota Pontianak yang ke-255. Semoga Kota Pontianak semakin berseri, semakin indah, dan semakin masyarakatnya sejahtera," ujarnya disambut riuh tepuk tangan warga.

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​Suasana keakraban dan keceriaan sangat terasa di lokasi acara, diselingi dengan interaksi hangat antara gubernur dan peserta jalan santai. Semakin meriah dengan hadirnya berbagai doorprize menarik bagi peserta yang beruntung, termasuk hadiah utama berupa paket perjalanan umrah. (mrd)

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Editor : Rafael B. Junior
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