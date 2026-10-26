Ria Norsan Ajak Warga Kalbar Jaga Kerukunan dan Bijak Bermedia Sosial di Tengah Keberagaman

PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengajak masyarakat menjaga kerukunan di tengah keberagaman suku dan agama. Menurut dia, Kalbar merupakan rumah bersama yang harus dijaga agar kehidupan masyarakat tetap aman dan harmonis.

Hal itu disampaikan Norsan seusai mengukuhkan Pengurus Keluarga Besar Batak Islam (KBBI) Saroha Kalimantan Barat periode 2026–2031 di Pendopo Gubernur Kalbar, Sabtu (24/10/2026).

“Kalimantan Barat adalah rumah besar kita bersama. Keberagaman suku dan agama merupakan kekayaan yang perlu kita rawat. Menjaga suasana aman dan rukun bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat Kalimantan Barat,” kata Norsan.

Ia mengatakan, kerukunan dapat diwujudkan melalui sikap saling menyapa, menghormati adat dan keyakinan, serta menyelesaikan persoalan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

“Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan jika kita duduk bersama dan bermusyawarah. Insya Allah, berbagai persoalan dapat kita atasi dengan kebersamaan,” ujarnya.

Advertisement Norsan juga mengajak masyarakat bijak menggunakan media sosial dengan memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Ia mengingatkan warga agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Mari kita bijak bermedia sosial. Periksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, jangan mudah terpancing provokasi, dan gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif yang menyejukkan serta bermanfaat bagi masyarakat,” pesannya.

Terkait keberadaan KBBI Saroha Kalbar, Norsan berharap organisasi tersebut dapat menjalankan perannya dengan baik dan membangun kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Ia menegaskan, pemerintah provinsi terbuka untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan.

“Mudah-mudahan KBBI Saroha dapat menjalankan tugas organisasinya dengan baik dan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalbar. Saya selaku gubernur membuka pintu selebar-lebarnya. Apa yang bisa kami bantu, silakan sampaikan kepada kami. Insya Allah, akan kami upayakan,” ungkapnya.