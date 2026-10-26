BPSDM Kalbar Luncurkan Logo ASN Muda Pembelajar, Dorong Budaya Belajar Berkelanjutan

PONTIANAK POST - Memperingati Hari Sumpah Pemuda 2026, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Barat (Kalbar) meluncurkan logo ASN Muda Pembelajar. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya belajar berkelanjutan sekaligus mendorong percepatan transformasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Gerakan tersebut mengusung semangat “ASN Muda BerAKHLAK, Terus Belajar, Bersama Bergerak”. Melalui gerakan ini, ASN muda didorong untuk terus meningkatkan kompetensi, memperkuat karakter, serta menerapkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala BPSDM Kalbar, Windy Prihastari menegaskan, ASN muda tidak cukup hanya mengandalkan kecerdasan, dan kemampuan akademis. Keduanya perlu diimbangi dengan karakter, integritas, sikap profesional, serta kemauan untuk terus belajar.

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“ASN muda tidak cukup hanya memiliki kecerdasan dan kemampuan akademis. Mereka juga harus memiliki karakter, integritas, dan semangat belajar yang berkelanjutan,” jelas Windy.

Menurut Windy, kemampuan beradaptasi dan berkolaborasi juga menjadi hal penting bagi ASN muda dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan. Karena itu, budaya belajar perlu dibangun sebagai bagian dari perjalanan profesional ASN, bukan sebatas kegiatan saat mengikuti pelatihan formal.

Advertisement Melalui inisiatif ASN Muda Pembelajar, BPSDM Kalbar berharap terbentuk ekosistem pembelajaran yang mendorong ASN muda saling berbagi pengetahuan, mengembangkan inovasi, dan meningkatkan kualitas kinerja.

Budaya tersebut diharapkan tidak hanya mendukung pengembangan kemampuan individu, tetapi juga memperkuat kerja sama antar pegawai dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pertukaran pengalaman dan pengetahuan di lingkungan kerja diharapkan dapat melahirkan gagasan baru yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pengembangan kompetensi menjadi bagian penting dalam membangun aparatur yang adaptif terhadap perkembangan zaman. ASN muda diharapkan mampu mengambil peran dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Momentum Hari Sumpah Pemuda juga menjadi pengingat bahwa persatuan, kolaborasi, dan kontribusi generasi muda memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dan bangsa. Nilai-nilai tersebut relevan diterapkan dalam lingkungan birokrasi untuk membangun budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan dan inovasi.

Peluncuran logo ASN Muda Pembelajar menjadi simbol ajakan kepada generasi muda aparatur untuk terus mengembangkan diri dan bergerak bersama meningkatkan kualitas pelayanan publik.