Tak Lagi Dibuang ke Parit, SPALD-T Jadi Solusi Bebaskan Pontianak dari Limbah

PONTIANAK POST - Kualitas lingkungan hidup di Kota Pontianak berada di ambang ancaman serius apabila pola pembuangan air limbah rumah tangga tanpa pengolahan terus dibiarkan. Demikian dikatakan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.

"Melalui SPALD-T, limbah black water (limbah toilet) maupun grey water (air bekas cuci dan mandi) tidak lagi dibuang langsung ke parit lingkungan atau dibiarkan merembes ke tanah," ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Senin (26/10).

Dijelaskan dia nanti seluruh limbah domestik dialirkan secara tertutup melalui jaringan pipa bawah tanah menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) untuk diolah hingga memenuhi baku mutu lingkungan sebelum dilepas kembali ke sungai.

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Lebih dalam dijelaskannya jika peralihan dari tangki septik individu ke sistem perpipaan SPALD-T menjadi langkah krusial untuk menghentikan pencemaran parit dan sungai. Kemudian ini juga bisa menjaga parit-parit di pemukiman tetap bersih, bebas bau, dan tidak menjadi sarang penyakit.

Lalu bisa melindungi Kualitas Air Tanah dan Air Baku, mencegah kontaminasi bakteri E coli pada sumber air minum dan air bersih masyarakat serta menjaga ekosistem perairan. "Paling penting lagi memastikan kelangsungan hidup habitat air di sepanjang aliran parit dan Sungai Kapuas," katanya.

Advertisement General Superintendent Proyek SPALD-T Martapura B-CWIP 05 (KSO PP–WIKA–SMS), Arieansyah mengatakan pemasangan pipa jaringan dan pembuatan Sambungan Rumah (SR) membutuhkan pemahaman serta kesadaran warga untuk mau beralih dari sistem lama ke sistem terpadu ini.

Sosialisasi dan edukasi mengenai cara kerja serta manfaat jangka panjang SPALD-T terus digaungkan.

"Dukungan dan kesadaran masyarakat untuk menerima pembangunan infrastruktur sanitasi di lingkungannya menjadi kunci utama agar target Kota Pontianak menuju sanitasi aman dan modern dapat terwujud sepenuhnya," ujarnya.

Diharapkan, dengan sinergi antara pemerintah, pelaksana proyek, dan masyarakat luas, Kota Pontianak dapat mewujudkan lingkungan permukiman yang lebih bersih, sehat, dan bebas dari pencemaran limbah domestik.

Kata dia sinergi konsorsium PP–WIKA–SMS dan kesiapan teknis pelaksanaan fisik proyek di lapangan dipercayakan kepada kerja sama operasional PP–WIKA–SMS, yang merupakan kolaborasi antara PT PP, PT Wijaya Karya, dan PT Selaras Mandiri Sejahtera pada paket Citywide Inclusive Sanitation Project (CISP) Sewerage Pipe Installation, Martapura B- CWIP 05.