Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Metropolis

Tak Lagi Dibuang ke Parit, SPALD-T Jadi Solusi Bebaskan Pontianak dari Limbah

M
Mirza Ahmad Muin
Pembangunan SPALD-T di Jalan Tanjung Pura Pontianak. Sistem pengolahan limbah ini bakal menghentikan pencemaran parit dan sungai dari limbah. (ISTIMEWA)
Pembangunan SPALD-T di Jalan Tanjung Pura Pontianak. Sistem pengolahan limbah ini bakal menghentikan pencemaran parit dan sungai dari limbah. (ISTIMEWA)

Advertisement

PONTIANAK POST - Kualitas lingkungan hidup di Kota Pontianak berada di ambang ancaman serius apabila pola pembuangan air limbah rumah tangga tanpa pengolahan terus dibiarkan. Demikian dikatakan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.

"Melalui SPALD-T, limbah black water (limbah toilet) maupun grey water (air bekas cuci dan mandi) tidak lagi dibuang langsung ke parit lingkungan atau dibiarkan merembes ke tanah," ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Senin (26/10). 

Dijelaskan dia nanti seluruh limbah domestik dialirkan secara tertutup melalui jaringan pipa bawah tanah menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) untuk diolah hingga memenuhi baku mutu lingkungan sebelum dilepas kembali ke sungai.

Advertisement

Baca Juga: Jalan Tanjungpura Amblas Diduga Imbas Proyek SPALD-T, Edi Minta Segera Diperbaiki

Lebih dalam dijelaskannya jika peralihan dari tangki septik individu ke sistem perpipaan SPALD-T menjadi langkah krusial untuk menghentikan pencemaran parit dan sungai. Kemudian ini juga bisa menjaga parit-parit di pemukiman tetap bersih, bebas bau, dan tidak menjadi sarang penyakit.

Lalu bisa melindungi Kualitas Air Tanah dan Air Baku, mencegah kontaminasi bakteri E coli pada sumber air minum dan air bersih masyarakat serta menjaga ekosistem perairan. "Paling penting lagi memastikan kelangsungan hidup habitat air di sepanjang aliran parit dan Sungai Kapuas," katanya. 

Advertisement

General Superintendent Proyek SPALD-T Martapura B-CWIP 05 (KSO PP–WIKA–SMS), Arieansyah mengatakan pemasangan pipa jaringan dan pembuatan Sambungan Rumah (SR) membutuhkan pemahaman serta kesadaran warga untuk mau beralih dari sistem lama ke sistem terpadu ini.

Sosialisasi dan edukasi mengenai cara kerja serta manfaat jangka panjang SPALD-T terus digaungkan.

Baca Juga: 22 Ruas Jalan Pontianak Dibongkar untuk Proyek SPALD-T, Cek Kawasan yang Terdampak

"Dukungan dan kesadaran masyarakat untuk menerima pembangunan infrastruktur sanitasi di lingkungannya menjadi kunci utama agar target Kota Pontianak menuju sanitasi aman dan modern dapat terwujud sepenuhnya," ujarnya.

Diharapkan, dengan sinergi antara pemerintah, pelaksana proyek, dan masyarakat luas, Kota Pontianak dapat mewujudkan lingkungan permukiman yang lebih bersih, sehat, dan bebas dari pencemaran limbah domestik.

Kata dia sinergi konsorsium PP–WIKA–SMS dan kesiapan teknis pelaksanaan fisik proyek di lapangan dipercayakan kepada kerja sama operasional PP–WIKA–SMS, yang merupakan kolaborasi antara PT PP, PT Wijaya Karya, dan PT Selaras Mandiri Sejahtera pada paket Citywide Inclusive Sanitation Project (CISP) Sewerage Pipe Installation, Martapura B- CWIP 05.

Advertisement
Editor : Miftahul Khair
Bagikan:

Artikel Terkait

22 Ruas Jalan Pontianak Dibongkar untuk Proyek SPALD-T, Cek Kawasan yang Terdampak

22 Ruas Jalan Pontianak Dibongkar untuk Proyek SPALD-T, Cek Kawasan yang Terdampak

Pembangunan SPALD-T akan melintasi 22 ruas jalan Pontianak hingga 2030, berpotensi mengganggu lalu lintas dan aktivitas warga.

15 Ribu Sambungan ke Rumah Warga, Revolusi Sanitasi Pontianak Dimulai

15 Ribu Sambungan ke Rumah Warga, Revolusi Sanitasi Pontianak Dimulai

SPALD-T Pontianak mulai dibangun hingga 2030, menargetkan 15 ribu sambungan untuk mengatasi limbah dan melindungi air baku.

60 Relawan Duta Sanitasi Pontianak Dikukuhkan, Bantu Edukasi Masyarakat soal SPALD-T

60 Relawan Duta Sanitasi Pontianak Dikukuhkan, Bantu Edukasi Masyarakat soal SPALD-T

Sebanyak 60 relawan duta sanitasi Pontianak dikukuhkan untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan pengelolaan SPALD-T.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer