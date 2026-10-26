Kunjungan Kapal Pelabuhan Kijing Naik 43,1 Persen, Pelindo Siapkan Tambahan Alat Bongkar Muat

PONTIANAK POST – General Manager PT Pelindo Regional 2 Pontianak Dewa Cipta Hadi menyatakan Pelindo menyiapkan penambahan peralatan bongkar muat di Pelabuhan Kijing seiring meningkatnya aktivitas kepelabuhanan. Pada triwulan III 2026, kunjungan kapal mencapai 764 kunjungan, naik 43,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan data kinerja Pelindo, kunjungan kapal pada triwulan III 2025 tercatat 534 kunjungan. Selain itu, tonase kotor kapal (gross tonnage/GT) meningkat 61,5 persen, dari 2.011.848 GT menjadi 3.249.210 GT pada triwulan III 2026.

Pertumbuhan juga terjadi pada sejumlah jenis kargo. Aktivitas bongkar general cargo meningkat 316,2 persen, curah cair naik 72,1 persen, bag cargo tumbuh 13,9 persen, dan curah kering meningkat 100,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

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“Insya Allah, saya cukup optimistis untuk bisa meningkat cukup tajam kalau betul tahun depan,” kata Dewa saat menjelaskan prospek aktivitas Pelabuhan Kijing.

Untuk mengantisipasi peningkatan arus barang, Pelindo berencana menambah peralatan operasional, terutama untuk layanan peti kemas. Peralatan yang disiapkan antara lain quay container crane (QCC) dan rubber tyred gantry (RTG).

Advertisement Dewa menjelaskan, peralatan RTG telah tersedia di lapangan. Namun, penambahan unit baru tetap direncanakan untuk memperkuat kapasitas pelayanan seiring meningkatnya kebutuhan bongkar muat.

Sementara itu, throughput atau volume peti kemas di Terminal Kijing selama Juni hingga September 2026 tercatat mencapai 2.221 TEU (twenty-foot equivalent unit), satuan untuk mengukur kapasitas peti kemas.

Selain peti kemas, Pelindo juga menyiapkan fasilitas untuk menangani komoditas curah kering, seperti bauksit dan batu bara. Peralatan yang disiapkan mencakup hopper dan perlengkapan pendukung bongkar muat lainnya.

“Dari sisi peralatan, khususnya untuk curah kering, kami sudah menyiapkan hopper dan perlengkapan pendukung. Insya Allah, kami siap menerima produksi yang masuk, khususnya untuk curah kering,” ujarnya.

Meski demikian, Dewa menyebut penanganan komoditas curah kering, terutama bauksit, masih membutuhkan tambahan hopper untuk menyesuaikan kebutuhan operasional.