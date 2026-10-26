Bahasan Dorong Nazir Kelola Wakaf Produktif untuk Perkuat Ekonomi Umat di Pontianak

PONTIANAK POST - Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, mendorong para nazir atau pengelola wakaf untuk meningkatkan kapasitas diri agar mampu mengelola aset wakaf secara profesional, transparan, amanah, dan produktif. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Pembinaan Nazir usai pencanangan Kota Pontianak sebagai Kota Wakaf dalam rangkaian Hari Jadi ke-255 Kota Pontianak, Jumat (23/10/2026).

Bahasan menegaskan, wakaf tidak boleh lagi dipandang sebatas peruntukan rumah ibadah, musala, atau lembaga pendidikan semata. Lebih dari itu, aset wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan serta penguatan ekonomi masyarakat jika dikelola secara produktif sesuai ketentuan.

"Wakaf ini harus kita lihat sebagai salah satu instrumen pemberdayaan umat. Pengelolaannya harus semakin baik dan manfaatnya juga harus bisa dirasakan lebih luas," ujar Bahasan.

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Ia menilai pembinaan nazir sangat krusial guna meminimalisir potensi sengketa di lapangan. Ketidakpahaman administrasi dan tata kelola kerap memicu polemik, termasuk gesekan antara pengelola dengan ahli waris wakif. Oleh karena itu, keterbukaan informasi dan kejelasan status hukum aset menjadi kunci utama penyelesaian masalah secara kekeluargaan.

"Kadang ada ahli waris yang mempertanyakan kembali aset yang sudah diwakafkan. Hal-hal seperti ini harus kita minimalisir melalui keterbukaan, pemahaman, dan penyelesaian secara kekeluargaan," tegasnya.

Advertisement Untuk memperkuat tata kelola tersebut, Bahasan menyoroti peran strategis Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama dalam meningkatkan literasi masyarakat maupun pengurus rumah ibadah.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Pontianak terus berkomitmen mendukung penguatan kehidupan keagamaan. Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran fiskal, Pemkot Pontianak tetap mengalokasikan bantuan untuk pondok pesantren, rumah ibadah, majelis taklim, guru mengaji, hingga pengurus fardu kifayah.

"Apalah artinya pembangunan fisik, gedung tinggi dan megah, tetapi mental spiritual masyarakatnya kosong. Keduanya harus berjalan bersama," kata Bahasan.