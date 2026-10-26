Empat Kabupaten di Kalbar Terima Rp10 Miliar untuk Karhutla, Ria Norsan Dorong Penanganan Merata

PONTIANAK POST – Sebanyak 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat kini telah mendapatkan Bantuan Presiden untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Terbaru, Kabupaten Mempawah, Landak, Sekadau, dan Sanggau masing-masing menerima bantuan sebesar Rp10 miliar dari pemerintah pusat yang disalurkan langsung ke rekening pemerintah daerah masing-masing.

Penyaluran bantuan kepada empat kabupaten tersebut disampaikan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dalam rapat koordinasi penanganan karhutla yang digelar secara daring melalui Zoom pada Jumat, 24 Oktober 2026.

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Sebelumnya, pada tahap awal penyaluran, baru sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang mendapatkan Bantuan Presiden untuk penanganan karhutla.

Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan terus mendorong pemerintah pusat agar memberikan perhatian terhadap kebutuhan daerah yang belum memperoleh alokasi bantuan.

Advertisement Upaya tersebut telah dilakukan Gubernur Ria Norsan sejak September 2026. Setelah menerima usulan dari empat kabupaten yang belum masuk dalam daftar penerima bantuan, Gubernur mengambil langkah langsung dengan menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat.

Pengajuan dukungan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan eskalasi karhutla yang berbeda di masing-masing wilayah, sehingga kebutuhan penanganan setiap daerah dapat menjadi pertimbangan dalam pemberian bantuan.

“Kita memahami bahwa setiap daerah memiliki kebutuhan dan kondisi yang berbeda. Karena itu, meskipun empat kabupaten belum mendapatkan alokasi Bantuan Presiden Penanganan Karhutla dari pemerintah pusat, Pemprov Kalbar tetap memberikan perhatian,” kata Norsan.

“Dukungan yang kita terima akan kita optimalkan untuk membantu daerah yang juga menghadapi karhutla, sehingga penanganannya dapat berjalan secara bersama dan merata,” lanjutnya.

Norsan menyambut baik dukungan pemerintah pusat yang kini menjangkau seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Ia berharap bantuan tersebut dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, perlindungan masyarakat, hingga pemulihan kawasan terdampak karhutla.