Polda Kalbar Beri Sepeda kepada Anak Pelapor KDRT, Apresiasi Keberaniannya Membantu Sang Ibu

PONTIANAK POST – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat memperkuat pendekatan humanis melalui pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta edukasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan dukungan kepada keluarga korban sekaligus mengajak masyarakat mencegah perundungan dan mengawasi pergaulan anak.

Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suharyono bersama personel Bidhumas mengunjungi keluarga korban KDRT di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Jumat (23/10/2026). Kunjungan itu bertujuan memberikan dukungan moral dan penguatan psikologis kepada korban yang mengalami luka fisik serta trauma akibat peristiwa pada 19 Oktober 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Bambang juga memberikan sepeda kepada anak korban. Sepeda itu merupakan bentuk apresiasi atas keberanian anak tersebut yang berjalan kaki sejauh dua kilometer menuju kantor polisi untuk melaporkan kekerasan yang menimpa ibunya.

Advertisement Baca Juga: Kemenkum Kalbar Edukasi 22 Calon Pengantin di Pontianak Utara Soal KDRT dan Administrasi

“Kunjungan kami merupakan wujud nyata dari semangat Polisi Bersama Masyarakat, serta komitmen Polda Kalbar sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung warga. Kami hadir untuk memberikan dukungan moral dan penguatan mental agar korban merasa tidak sendirian serta memiliki keberanian dalam menghadapi cobaan ini,” ujar Bambang.

Menurutnya, pelayanan kepolisian tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup pendampingan terhadap korban kejahatan, khususnya kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan dan dukungan.

Advertisement Selain pendampingan korban, Polda Kalbar mengajak masyarakat berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dan mencegah berbagai perilaku negatif di kalangan anak dan remaja. Imbauan tersebut disampaikan melalui kegiatan Subuh Keliling bertajuk Polisi Bersama Masyarakat di Masjid Sirajul Islam, Jalan Merdeka, dan Masjid Besar Islamiyah, Jalan Imam Bonjol, Kota Pontianak, Sabtu (24/10/2026).

Kegiatan di Masjid Sirajul Islam dipimpin Kapolda Kalbar Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar bersama sejumlah pejabat utama Polda Kalbar. Sementara kegiatan di Masjid Besar Islamiyah dipimpin Kabag Pal Biro Logistik Polda Kalbar AKBP Ayun Kuswanaji bersama personel kepolisian.

Rangkaian kegiatan diawali dengan salat subuh berjamaah, dilanjutkan silaturahmi, penyampaian pesan kamtibmas, serta dialog bersama pengurus masjid. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda mengajak masyarakat menjaga kerukunan, memperkuat gotong royong, dan membangun lingkungan yang aman serta saling menghargai.

Ia juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendampingi anak agar terhindar dari perundungan atau bullying, penyalahgunaan narkoba, perjudian, dan kenakalan remaja. Pengawasan terhadap pergaulan serta komunikasi yang terbuka dinilai penting untuk mendeteksi persoalan yang dihadapi anak sejak dini.

“Orang tua diharapkan lebih peka terhadap perubahan perilaku anak, membangun komunikasi yang baik, mendengarkan keluhan mereka, serta membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi,” pesannya.