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Metropolis

Perebutkan Kursi Sekda Kalbar Berlanjut, 12 Pejabat Pemprov dan Kabupaten Jalani Tes Makalah

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Novantar Ramses Negara

ILUSTRASI: Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar masih kosong. Sebanyak 12 pejabat kabupaten dan provinsi mengikuti tahapan penyusunan makalah dalam seleksi terbuka pada Senini (26/10). (ILUSTRASI AI)


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ILUSTRASI: Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar masih kosong. Sebanyak 12 pejabat kabupaten dan provinsi mengikuti tahapan penyusunan makalah dalam seleksi terbuka pada Senini (26/10). (ILUSTRASI AI)

PONTIANAK POST – Sebanyak 12 pejabat mengikuti tahapan penyusunan makalah dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Kantor BPSDM Kalbar, Senin (26/10).

Kedua belas peserta tersebut sebelumnya dinyatakan lolos seleksi administrasi. Mereka berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalbar serta sejumlah pemerintah kabupaten.

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Peserta yang mengikuti seleksi makalah yakni Ahmad Priyono, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar; Alexander Rombonang, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kalbar; serta Aswin Khatib, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.

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Berikutnya, Christianus Lumano, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalbar; Firdaus, Inspektur Daerah Kabupaten Mempawah; Harysinto Linoh, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang; serta Medya Yanuar Abdullah, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kalbar.

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Peserta lainnya adalah Natalia Karyawati, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar; Iskandar Zulkarnaen, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar; Joni Irwanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau; serta Linda Purnama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kalbar; serta Yan, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan Kabupaten Bengkayang.

Pembukaan seleksi dilakukan Penjabat Sekretaris Daerah Kalbar Hendra di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kantor BPSDM Kalbar. Dalam sambutannya, Hendra meminta peserta mengikuti setiap tahapan secara sungguh-sungguh serta menyampaikan gagasan yang jelas, terukur, dan dapat diterapkan.

Menurutnya, sekretaris daerah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan perangkat daerah, menyelaraskan kebijakan, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah provinsi.

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“Sekretaris Daerah harus mampu melihat persoalan secara menyeluruh, membangun kerja sama, dan memastikan kebijakan serta program pemerintah berjalan selaras dengan visi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat,” ujar Hendra.

Ia menegaskan, seleksi dilaksanakan secara profesional, transparan, objektif, dan berdasarkan sistem merit. Peserta diharapkan mampu menunjukkan kompetensi, integritas, serta kemampuan menganalisis persoalan pemerintahan dan merumuskan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

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Editor : Miftahul Khair
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