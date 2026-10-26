Lindungi Warisan Budaya, Kemenkum Kalbar Fasilitasi Hak Cipta Motif Tenun Iban Kapuas Hulu

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali memberikan pendampingan hukum untuk melindungi kekayaan budaya daerah. Kali ini, fasilitas pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) diberikan kepada Kelompok Tenun Endo Segadok di Rumah Betang Dusun Sadap, Kabupaten Kapuas Hulu, pada Kamis (22/10).

Fokus utama dalam agenda ini mencakup pendampingan pendaftaran Merek Kolektif Endo Segadok Betenun, pencatatan Hak Cipta motif tenun, hingga inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Langkah strategis ini diambil guna memastikan karya seni dan identitas budaya masyarakat setempat memiliki payung hukum yang sah.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar menekankan pentingnya kelengkapan data administratif. Sebagai hasil konkret dari pendampingan ini, telah diterbitkan sertifikat pencatatan Hak Cipta untuk motif tenun "Mensia Keling" karya Margareta Mala. Proses pencatatan ini difasilitasi penuh oleh Kanwil Kemenkum Kalbar, termasuk tanggungan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

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Ketua Kelompok Endo Segadok, Mala, menyambut baik langkah pelindungan tersebut. Ia memaparkan bahwa kerajinan tenun Iban merupakan tradisi warisan leluhur yang sangat lekat dengan kehidupan perempuan di Kampung Tenun Sadap. Proses produksinya pun hingga kini masih mempertahankan penggunaan alat tenun tradisional yang disebut belia.

Kain tenun ini tidak sekadar barang seni, melainkan elemen krusial dalam berbagai fase kehidupan dan ritual adat suku Iban, mulai dari prosesi kelahiran, pernikahan, perayaan gawai, hingga upacara kedukaan.

Advertisement Secara visual, tenun Iban identik dengan perpaduan empat warna dasar, yakni merah, hitam, biru, dan putih. Teknik pembuatannya pun sangat kaya, mencakup teknik sidan, kebat, sungkit, serta pilih yang terbagi lagi menjadi pilih selam dan pilih anyam. Keunikan inilah yang membuat Kemenkum Kalbar memandang perlu adanya dokumentasi dan pelindungan hukum yang komprehensif.

Selain merampungkan pencatatan motif Mensia Keling, tim Kanwil Kemenkum Kalbar juga mendata motif-motif lain untuk dipetakan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal. Tim turut membantu melengkapi dokumen pendaftaran Merek Kolektif, menyusun profil kelompok, serta menyiapkan data pendukung untuk survei maturitas KI dan persiapan lokakarya AHKFTA.

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