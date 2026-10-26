Ikuti Forum PASTI ADA SOLUSI, Kemenkum Kalbar Siap Tindak Lanjuti Aduan Masyarakat

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali menegaskan komitmennya dalam membenahi kualitas pelayanan publik. Langkah ini diwujudkan dengan berpartisipasi aktif dalam Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” Episode 22 pada Jumat (23/10/2026).

Kegiatan evaluasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia ini diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom Meeting.

Dari Pontianak, agenda tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, beserta jajaran pejabat struktural, di antaranya Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum.

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Forum “PASTI ADA SOLUSI” sendiri dirancang sebagai wadah dialog dua arah antara kementerian dan masyarakat. Melalui kanal ini, warga diberikan ruang terbuka untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, maupun kendala teknis saat mengakses layanan hukum, sehingga penyelesaiannya dapat dipantau secara transparan.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menyoroti bahwa setiap aduan yang masuk merupakan instrumen krusial bagi instansinya untuk memetakan kekurangan di lapangan dan merumuskan perbaikan mekanisme pelayanan.

Advertisement “Melalui forum PASTI ADA SOLUSI, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum dengan memverifikasi setiap masukan dan pengaduan masyarakat secara responsif, sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Pengaduan bukan sekedar laporan permasalahan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas layanan agar semakin mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tegas Jonny.

Lebih lanjut, Jonny mengingatkan jajarannya bahwa peningkatan kualitas layanan wajib diiringi dengan penataan koordinasi internal serta kejelasan alur penanganan aduan. Hal ini bertujuan agar setiap keluhan warga dapat diselesaikan secara terukur dan tepat sasaran.