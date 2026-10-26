Akomodasi Hak Cuti PPPK, Kemenkum Kalbar Selesaikan Harmonisasi Raperbup Cuti ASN Sambas

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali merampungkan tahapan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebuah produk hukum daerah. Agenda kali ini berfokus pada Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Sambas tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

Rapat penyelarasan regulasi ini digelar di Ruang Rapat Edward Oemar S. Hiariej, Kanwil Kemenkum Kalbar, pada Jumat (23/10). Pertemuan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Lanang Dwi Kurniawan.

Dari pihak pemrakarsa, hadir Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah (BKPSDMAD) Kabupaten Sambas, Agri Arisa, perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, serta tim perancang peraturan perundang-undangan.

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Membuka jalannya diskusi, Lanang mengingatkan urgensi sinkronisasi draf aturan daerah agar sesuai dengan hierarki hukum nasional dan mudah diterapkan.

“Harmonisasi diperlukan untuk memastikan setiap rumusan norma dalam rancangan peraturan memiliki landasan hukum yang tepat, tidak menimbulkan perselisihan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mampu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya,” demikian pokok arahan dalam rapat tersebut.

Advertisement Terkait latar belakang draf, Agri Arisa memaparkan bahwa pembaruan regulasi ini sangat mendesak. Aturan sebelumnya, yakni Peraturan Bupati Sambas Nomor 32 Tahun 2012, dinilai sudah usang lantaran hanya mengatur hak cuti bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan belum mengakomodasi hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Oleh karena itu, Raperbup baru ini disusun dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Pembaruan ini ditargetkan mampu menciptakan keadilan pemenuhan hak seluruh aparatur sekaligus memperkuat tertib administrasi kepegawaian di lingkungan Pemkab Sambas.

Memasuki sesi bedah teknis, tim Kanwil Kemenkum Kalbar meninjau secara saksama kelengkapan draf, mulai dari penyesuaian judul, pertimbangan, dasar hukum, diktum, hingga rumusan pasal demi pasal. Seluruh perbaikan ini disandarkan pada pedoman baku Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menyikapi rampungnya penyusunan draf ini, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menyatakan komitmen lembaganya dalam mengawal kualitas regulasi di daerah.

“Melalui proses harmonisasi, kami mendorong agar setiap produk hukum daerah disusun secara cermat, memiliki landasan hukum yang kuat, serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Pengaturan mengenai cuti ASN juga perlu dirumuskan secara jelas agar hak dan kewajiban pegawai dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Jonny.