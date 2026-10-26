Dorong UMKM Naik Kelas, Kemenkum Kalbar Fasilitasi Legalitas Usaha di BWU 2026 Untan

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat turut mengambil peran strategis dalam mendorong kemajuan skala bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah. Dukungan ini diwujudkan lewat partisipasi aktif pada ajang Bursa Wirausaha Unggulan (BWU) 2026 yang dihelat di Auditorium Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Senin (26/10/2026).

Kehadiran Kanwil Kemenkum Kalbar, yang dikoordinasikan oleh Divisi Pelayanan Hukum, bertujuan untuk mengedukasi para pelaku usaha terkait aspek legal perizinan. Edukasi tersebut mencakup urgensi legalitas entitas bisnis, pelindungan Kekayaan Intelektual (KI), hingga informasi mengenai akses layanan bantuan hukum dari negara.

Ajang BWU 2026 sendiri menjadi wadah pertemuan lintas sektor yang menyatukan pelaku UMKM, calon wirausahawan, mahasiswa, inovator, hingga lembaga pembiayaan. Melalui berbagai rangkaian acara seperti lokakarya, business matching, presentasi, hingga pameran produk, kegiatan ini menargetkan perluasan akses kemitraan dan permodalan bagi para pelaku usaha lokal.

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Merespons terselenggaranya kegiatan ini, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menekankan bahwa kepastian hukum adalah pilar utama agar sebuah unit usaha bisa bertahan dan bersaing di pasar yang lebih luas.

“Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat berkomitmen mendukung pelaku UMKM agar semakin memahami pentingnya legalitas usaha dan pelindungan kekayaan intelektual. Dengan legalitas yang tepat dan merek yang terlindungi, pelaku usaha memiliki fondasi hukum yang lebih kuat untuk mengembangkan produk, membangun kepercayaan pasar, dan meningkatkan daya saing,” ujarnya.

Advertisement Selama pameran berlangsung, stan Kanwil Kemenkum Kalbar membuka layanan konsultasi langsung seputar Administrasi Hukum Umum (AHU), khususnya tata cara pendaftaran Perseroan Perorangan bagi kelas UMKM. Pengunjung juga mendapatkan bimbingan mengenai pendaftaran merek dagang serta prasyarat untuk mengakses bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.