Kemenkum Kalbar Harmonisasi Raperbup Sintang Soal Biaya Pemeriksaan Dokumen Lingkungan

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali menggelar rapat proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi produk hukum daerah pada Senin (19/10).

Agenda kali ini berfokus pada Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Sintang terkait Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 mengenai Standar Pembiayaan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Lanang Dwi Kurniawan. Jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sintang dan perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang turut hadir mengikuti jalannya rapat secara daring.

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Diskusi lintas instansi ini bertujuan merapikan regulasi agar nominal pembiayaan evaluasi dokumen lingkungan selaras dengan prinsip efisiensi, kewajaran, serta kondisi teknis terkini. Perwakilan DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrikah, menjelaskan bahwa revisi aturan ini mendesak dilakukan lantaran payung hukum yang lama belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika pelaksanaan di lapangan.

Memasuki sesi bedah naskah, Tim Kelompok Kerja 5 Kanwil Kemenkum Kalbar memeriksa draf secara menyeluruh, mulai dari judul hingga pasal penutup. Beberapa poin penyempurnaan mencakup konsiderans, pemutakhiran dasar hukum, teknik penulisan batang tubuh, hingga sinkronisasi lampiran agar tidak bertentangan dengan norma utama.

Advertisement Menyikapi jalannya evaluasi ini, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, mengingatkan bahwa harmonisasi adalah saringan mutlak untuk menjamin kekuatan hukum sebuah regulasi di tingkat daerah.

“Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat berkomitmen mendampingi pemerintah daerah dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas, selaras dengan peraturan perundang-undangan, serta menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kami berharap penyempurnaan Ranperbup ini dapat mendukung standar pembiayaan yang wajar, efisien, dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan penilaian serta pemeriksaan dokumen lingkungan hidup,” tegas Jonny.