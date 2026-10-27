Enam Fokus Pembangunan Jadi Arah APBD Kalbar 2027, Ekonomi dan SDM Jadi Prioritas

PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan enam fokus pembangunan sebagai arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Fokus tersebut mencakup penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan.

Enam fokus itu tercantum dalam Nota Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan dalam rapat paripurna di DPRD Kalbar, Senin (26/10/2026).

Kebijakan pembangunan tahun depan mengusung tema Peningkatan Daya Saing Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan. Tema tersebut dijabarkan melalui enam prioritas, yakni penguatan daya saing ekonomi melalui hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sektor unggulan; peningkatan kualitas sumber daya manusia; serta penguatan konektivitas dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Advertisement Baca Juga: Riuhnya Aksi Unjuk Rasa Bawa Berkah: Pedagang Minuman Panen Rezeki di Depan DPRD Kalbar

Prioritas lainnya meliputi penguatan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan transformasi digital.

“Seluruh program dan kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas. Anggaran yang dialokasikan harus mendukung prioritas pembangunan dan memberikan dampak bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kalbar,” kata Krisantus.

Advertisement Ia menjelaskan, APBD menjadi instrumen untuk membiayai pembangunan sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik. Karena itu, penyusunannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan melalui pembahasan bersama DPRD.

Rancangan APBD 2027 juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Pemprov Kalbar turut memperhatikan pemenuhan alokasi belanja sesuai ketentuan yang berlaku.

Krisantus berharap pembahasan rancangan anggaran bersama DPRD berjalan melalui komunikasi dan kerja sama yang baik, sehingga alokasi belanja dapat selaras dengan prioritas pembangunan daerah.