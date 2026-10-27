99 Persen UMKM Kalbar Masih Skala Mikro, Pemprov Dorong Pelaku Usaha Naik Kelas

PONTIANAK POST – Lebih dari 99 persen dari sekitar 338 ribu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdata di Kalimantan Barat masih berada pada skala mikro.

Pemerintah Provinsi Kalbar mendorong pelaku usaha meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan mengembangkan skala usaha agar mampu tumbuh lebih besar.

Gubernur Kalbar Ria Norsan menyampaikan hal tersebut dalam Bursa Wirausaha Unggulan 2026 yang dirangkai dengan Yudisium Periode I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura (Untan), di Auditorium Untan, Pontianak, Senin (26/10/2026).

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Menurut Norsan, penguatan kewirausahaan dapat membuka peluang ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja. Ia menyebut ekonomi Kalbar tumbuh 5,61 persen pada triwulan II 2026, sementara tingkat kemiskinan tercatat 5,78 persen pada Maret 2026. Di sisi lain, sekitar 132 ribu warga masih menganggur.

“Pelaku usaha mikro tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan meningkatkan skala usahanya,” kata Norsan.

Advertisement Untuk memperkuat usaha lokal, Norsan mendorong pengembangan potensi daerah, seperti kopi liberika, kakao, tengkawang, madu, karet, dan perikanan. Potensi tersebut, menurutnya, perlu dikembangkan melalui pengolahan, peningkatan mutu, inovasi produk, dan perluasan pemasaran agar menghasilkan nilai tambah.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan koperasi secara aktif dan produktif. Berdasarkan data yang disampaikan dalam sambutannya, sebanyak 2.143 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kalbar telah berbadan hukum.

Norsan mengajak generasi muda memanfaatkan teknologi digital dan ekonomi kreatif untuk mengembangkan usaha. Dukungan terhadap UMKM, lanjutnya, perlu melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat, terutama dalam peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, serta pemasaran.

Pelaku UMKM juga didorong menjaga kualitas produk, melengkapi legalitas dan sertifikasi, serta memanfaatkan platform digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang turut hadir menyampaikan bahwa pemerintah pusat mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan daerah. Ia juga menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menggerakkan ekonomi riil dan membuka peluang pasar bagi UMKM, terutama di tengah pengetatan anggaran infrastruktur.