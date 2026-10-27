Operasi Patuh Kapuas 2026 Dimulai, Polda Kalbar Kerahkan 510 Personel untuk Cegah Kecelakaan

PONTIANAK POST - Sebanyak 6.204 pelanggaran lalu lintas tercatat selama pelaksanaan Operasi Patuh Kapuas 2025 di Kalimantan Barat . Dari jumlah tersebut, 2.235 pelanggaran ditindak melalui tilang, sedangkan 3.969 lainnya diberikan teguran. Evaluasi ini menjadi perhatian Polda Kalbar dalam pelaksanaan Operasi Patuh Kapuas 2026 yang dimulai, Senin (26/10).

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, selama Operasi Patuh Kapuas 2025 juga terjadi 14 kecelakaan lalu lintas. Tidak ada korban meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Namun, sebanyak 12 orang mengalami luka berat, dan 13 orang lainnya luka ringan.

Nihilnya korban meninggal dunia menjadi capaian positif yang perlu dipertahankan. Meski demikian, masih adanya korban luka menunjukkan bahwa upaya meningkatkan keselamatan berlalu lintas membutuhkan perhatian, dan komitmen bersama.

Advertisement Baca Juga: Polres Mempawah Gelar Operasi Patuh Kapuas 2026, Sasar Pelanggaran dan Tekan Kecelakaan

Operasi Patuh Kapuas 2026 resmi dimulai melalui Apel Gelar Pasukan di Lapangan Jananuraga Polda Kalbar, Senin (26/10). Apel dipimpin Irwasda Polda Kalbar, Kombes Pol Irwan yang membacakan amanat Kapolda Kalbar.

Operasi yang mengusung tema, Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan itu, berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Sebanyak 510 personel dikerahkan, terdiri atas 120 personel Satgas Polda Kalbar, dan 390 personel Polres, dan Polresta jajaran.

Advertisement Irwan menegaskan bahwa keselamatan berlalu lintas bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian. Kesadaran, kedisiplinan, dan partisipasi aktif masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan ketertiban di jalan raya.

“Ketertiban berlalu lintas merupakan tanggung jawab kolektif yang dibangun melalui kesadaran, kedisiplinan, dan kemitraan antara Polri dengan masyarakat. Kepatuhan terhadap aturan menjadi fondasi penting dalam menciptakan keselamatan serta menjamin hak setiap pengguna jalan untuk beraktivitas dengan aman,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, tantangan lalu lintas di Kalbar masih cukup kompleks. Sejumlah perilaku berkendara yang berisiko menjadi perhatian, di antaranya tidak menggunakan helm, melawan arus, serta penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur.

“Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Polda Kalbar untuk memperkuat langkah strategis melalui edukasi, kegiatan preventif, serta penegakan hukum yang profesional, dan terukur,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan Operasi Patuh Kapuas 2026, Kapolda Kalbar memberikan lima penekanan kepada seluruh personel. Pertama, mengoptimalkan deteksi dini, dan pemetaan daerah rawan kecelakaan.