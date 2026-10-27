Fraksi-Fraksi DPRD Kalbar Soroti Infrastruktur, Kelangkaan BBM, Karhutla Hingga Fraud Bank Kalbar

PONTIANAK POST – Fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Kalimantan Barat memberikan sejumlah masukan dan kritikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Barat misalnya menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian, mulai dari optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), ketimpangan pembangunan infrastruktur, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, hingga buruknya layanan listrik di sejumlah wilayah.

Berbagai persoalan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Jeffray Edward, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (27/10), saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan Gubernur Kalimantan Barat mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027.

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Fraksi PDI Perjuangan menegaskan, APBD tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan keuangan, tetapi harus menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Pembangunan tersebut, perlu diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta penguatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

"Keberhasilan pembangunan Kalimantan Barat tidak cukup diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi semata. Hasil pembangunan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup dan terbukanya peluang ekonomi yang lebih luas,” timpalnya.

Advertisement Dalam aspek pendapatan, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah provinsi lebih inovatif menggali potensi penerimaan daerah, terutama di tengah keterbatasan dana transfer ke daerah (TKD). Jeffray menyampaikan, Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi yang besar dari sektor pertambangan bauksit dan perkebunan kelapa sawit. Potensi tersebut dinilai dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PAD melalui pengelolaan pajak daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Sejumlah sumber penerimaan yang disoroti meliputi pajak air permukaan, pajak alat berat, pajak kendaraan bermotor, serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Sementara, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalimantan Barat menyoroti realistisnya target pendapatan daerah, tingginya belanja pegawai, serta kualitas pembangunan infrastruktur dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kalbar Tahun Anggaran 2027.

Dalam pandangan umum yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kalbar, Jurubicara F-PAN, Yuliani mempertanyakan target pendapatan daerah sebesar Rp5,75 triliun di tengah ketergantungan terhadap Transfer ke Daerah (TKD) dan pajak kendaraan bermotor.

F-PAN juga menyoroti alokasi belanja pegawai yang mencapai 29,86 persen karena dinilai mempersempit ruang fiskal untuk belanja publik produktif. Fraksi ini meminta reformasi birokrasi memastikan anggaran pegawai sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.