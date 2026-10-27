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Metropolis

Dukung Satu Data ASN, 81 Pegawai Kemenkum Kalbar Raih Kategori Arsip Digital Sangat Lengkap

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Penulis: Miftahul Khair
Rapat koordinasi bersama Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum yang dilangsungkan secara daring pada Senin (26/10). (DOK KANWIL KEMENKUM KALBAR)
Rapat koordinasi bersama Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum yang dilangsungkan secara daring pada Senin (26/10). (DOK KANWIL KEMENKUM KALBAR)

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PONTIANAK POST – Upaya mewujudkan tata kelola administrasi kepegawaian yang modern terus dipacu oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil evaluasi Rekonsiliasi Pemutakhiran Data Pegawai Triwulan III Tahun 2026, sebanyak 81 dari total 122 pegawai di lingkungan instansi tersebut berhasil menyandang status arsip digital sangat lengkap dengan perolehan skor antara 90 hingga 100.

Pencapaian ini terungkap dalam rapat koordinasi bersama Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum yang dilangsungkan secara daring pada Senin (26/10). Pertemuan jarak jauh ini turut diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Kalbar beserta jajaran tim pengelola kepegawaian tingkat wilayah.

Menanggapi rapor positif ini, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa validitas serta kelengkapan dokumen abdi negara merupakan pilar utama terciptanya organisasi birokrasi yang profesional dan akuntabel.

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“Data kepegawaian yang akurat dan arsip digital yang lengkap merupakan fondasi penting dalam mewujudkan manajemen ASN yang tertib, efektif, dan modern. Kami terus mendorong pegawai melakukan pemutakhiran data secara berkala,” ujar Jonny.

Jika ditarik ke skala nasional, performa manajemen kepegawaian di lingkungan Kementerian Hukum juga menunjukkan tren peningkatan yang menggembirakan. Hingga Oktober 2026, Indeks Kualitas Data (IKADA) nasional kementerian menyentuh angka 99,79. Kemajuan ini juga ditandai dengan menyusutnya disparitas data anomali secara drastis, yakni dari 640 temuan pada bulan Juni menjadi tersisa 95 data pada periode ini.

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Ke depannya, Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen untuk terus mendampingi dan menuntaskan pemberkasan bagi pegawai yang belum mencapai skor maksimal melalui sistem DMS MyASN. Optimalisasi pengelolaan ini diharapkan mampu mendukung penuh implementasi kebijakan Satu Data Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akurat dan terintegrasi secara nasional.

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Editor : Miftahul Khair
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