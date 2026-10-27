Kawal Hak Kaum Disabilitas, Kemenkum Kalbar Evaluasi Draf Raperda Inklusif Kota Singkawang

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali membuktikan komitmennya dalam mengawal lahirnya regulasi inklusif di daerah. Hal ini diwujudkan lewat pelaksanaan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Singkawang tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, pada Senin (26/10).

Rapat keselarasan produk hukum yang dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Lanang Dwi Kurniawan, ini menggandeng sejumlah pemangku kepentingan terkait. Perwakilan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang, sektor bidang Hak Asasi Manusia (HAM), hingga Kejaksaan Negeri Singkawang duduk bersama membedah substansi draf tersebut.

Fokus utama diskusi adalah memastikan beleid ini sanggup menjamin kepastian hukum sekaligus melahirkan ekosistem fasilitas publik yang ramah disabilitas serta bebas dari diskriminasi.

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Merespons langkah strategis ini, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, mengingatkan bahwa setiap produk legislasi tidak boleh sekadar menjadi tumpukan pasal, melainkan wajib menjawab persoalan riil kaum difabel di lapangan.

“Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat berkomitmen mengawal pembentukan produk hukum daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat. Raperda ini diharapkan menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Singkawang untuk memperkuat pemenuhan hak penyandang disabilitas serta mendorong pelayanan publik yang setara, inklusif, dan nondiskriminatif,” ujarnya.

Advertisement Memasuki sesi telaah teknis, tim perancang menitikberatkan pada sinkronisasi pembagian porsi kewenangan Pemkot Singkawang. Beberapa sektor krusial yang dibedah mencakup bidang pendidikan, penyerapan tenaga kerja, layanan kesehatan, kesejahteraan sosial, bantuan hukum, hingga aksesibilitas infrastruktur umum. Tim juga mempertegas batas wewenang antara pemerintah kota dengan pemerintah provinsi maupun pusat melalui mekanisme koordinasi yang tepat agar terhindar dari tumpang tindih regulasi.

Selain merombak struktur kelembagaan dan skema pendanaan, tata cara penulisan draf juga direvisi agar sesuai dengan standar baku kaidah perundang-undangan.