Perkuat Pengawasan Notaris, Kemenkum Kalbar Sosialisasikan Pedoman Pemeriksaan dan SILANOK

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali membuat gebrakan dalam sistem pengawasan kinerja notaris. Langkah transformasi ini diwujudkan lewat pengenalan Pedoman Pemeriksaan Protokol Notaris serta peluncuran Sistem Informasi Layanan Elektronik (SILANOK) dalam forum Rapat Koordinasi Kenotariatan di Harris Hotel Pontianak, Senin (26/10).

Agenda strategis ini menggandeng sejumlah pemangku kepentingan terkait, mulai dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), jajaran Majelis Pengawas dan Kehormatan Notaris, aparat penegak hukum, hingga pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) tingkat wilayah. Inovasi ganda ini sekaligus menjadi wujud implementasi proyek perubahan Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar guna mendesain model evaluasi yang jauh lebih terukur, profesional, serta akuntabel.

Secara teknis, buku pedoman yang dirumuskan tersebut akan menjadi acuan baku bagi para pengawas, mulai dari fase perencanaan, eksekusi di lapangan, tindak lanjut temuan, hingga pemantauan akhir. Lewat penerapan skema berbasis risiko, instrumen ini diyakini mampu memetakan skala prioritas pemeriksaan, mendeteksi indikasi pelanggaran kode etik sedini mungkin, serta merumuskan upaya pencegahan yang paling tepat sasaran.

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Sebagai bentuk modernisasi, Kanwil Kemenkum Kalbar turut mengoperasikan aplikasi SILANOK. Platform digital ini berfungsi sebagai pusat dokumentasi hasil evaluasi, manajemen informasi pengaduan masyarakat, serta pelacak riwayat tindak lanjut penanganan kasus. Pemaduan antara instrumen pedoman dan sistem elektronik ditargetkan mampu memangkas hambatan birokrasi sekaligus mempercepat laju koordinasi lintas sektoral.

Merespons terobosan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, mengingatkan bahwa standardisasi tata kelola kenotariatan mutlak diperlukan agar negara bisa lebih tanggap dalam memitigasi potensi risiko hukum di tengah masyarakat.

Advertisement “Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat terus mendorong transformasi pengawasan Notaris melalui pedoman pemeriksaan yang terstandar dan pemanfaatan teknologi informasi. Kami berharap langkah ini memperkuat deteksi dini, meningkatkan kepatuhan Notaris, serta memastikan pengawasan berjalan lebih profesional dan akuntabel demi mendukung kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Forum rapat koordinasi tersebut juga dimanfaatkan untuk membedah rapor kinerja Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Kalimantan Barat sepanjang periode Januari hingga September 2026. Hasil penilaian ini akan dijadikan landasan pembenahan kualitas pengawasan di masa mendatang.

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