KJRI Kuching Dukung MTQ Antarbangsa, Jadi Wahana Perkuat Silaturahmi Lintas Negara

Andi Musa: Al-Qur’an Satukan Tiga Negara di Borneo

KUCHING – Al-Qur’an menjadi jembatan persaudaraan lintas negara di Pulau Borneo. Semangat inilah yang melandasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Antarbangsa se-Borneo yang mempertemukan masyarakat dari Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Dukungan terhadap ajang tersebut mengemuka saat delegasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) se-Kalimantan bersilaturahmi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching, Sarawak, Selasa (27/10).

Advertisement Rombongan diterima Ely Syafitri Handayani, Konsul Sosial Budaya KJRI Kuching. Ia menyambut baik penyelenggaraan MTQ Antarbangsa se-Borneo yang dinilai menjadi ruang untuk mempererat hubungan masyarakat lintas negara.

“Ini menjadi wahana kita untuk meningkatkan silaturahmi antarbangsa di Pulau Kalimantan. Kami sangat menyambut baik kegiatan ini,” jelas Ely.

Ia menegaskan, KJRI Kuching siap membantu berbagai kegiatan yang diprakarsai masyarakat di Kalimantan dan Sarawak. Menurutnya, kerja sama lintas batas selama ini tidak hanya berlangsung dalam bidang keagamaan, tetapi juga mencakup kegiatan budaya dan olahraga yang melibatkan masyarakat dari kedua wilayah.

Advertisement Sebelum MTQ Antarbangsa se-Borneo digelar, sejumlah kegiatan budaya dan olahraga telah menjadi ruang pertemuan masyarakat Indonesia dan Malaysia. Kegiatan semacam ini dinilai penting untuk memperkuat hubungan sosial, memperluas komunikasi, serta merawat kedekatan masyarakat yang memiliki banyak kesamaan budaya.

Dukungan KJRI Kuching tersebut menjadi dorongan bagi LPTQ untuk terus mengembangkan MTQ Antarbangsa se-Borneo sebagai agenda bersama yang tidak hanya berorientasi pada perlombaan, tetapi juga memperkuat persaudaraan di kawasan Borneo.

Pengurus LPTQ se Kalimantan saat bersilaturahmi ke Konjen RI di Kuching.

Ketua Umum LPTQ Kalimantan Barat, Brigjen Pol (Purn) Drs. H. Andi Musa, S.H., M.H., yang menjadi juru bicara delegasi, menjelaskan bahwa MTQ Antarbangsa se-Borneo merupakan gagasan LPTQ Kalbar untuk menjadikan Al-Qur’an sebagai titik temu masyarakat serumpun yang hidup di tiga negara.

“Borneo ini ada tiga negara yang bisa disatukan oleh Al-Qur’an. Dan itu bisa kita lakukan dengan melaksanakan MTQ se-Borneo pada tahun 2025,” jelas Andi Musa.

Delegasi yang hadir terdiri atas para pengurus dan pimpinan LPTQ dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara.