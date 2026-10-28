Karhutla Kalbar Capai 1.320 Hektare, Pemprov Perkuat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di Kabupaten Ketapang yang masih menjadi perhatian.

Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Karhutla bersama Menteri Kehutanan RI di Data Analytic Room, Jumat (23/10). Dalam pertemuan itu, Gubernur Kalbar Ria Norsan memaparkan perkembangan penanganan karhutla sekaligus mengapresiasi dukungan pemerintah pusat.

Menurut Norsan, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat kapasitas penanganan karhutla, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Kerja sama tersebut melibatkan pemerintah daerah, aparat, petugas lapangan, dan masyarakat.

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“Penanganan karhutla ini tidak terlepas dari kerja sama yang solid antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Forkopimda, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta seluruh pemangku kepentingan terkait,” ungkap Norsan.

Ia melaporkan, berdasarkan data periode September hingga Oktober 2026, perkiraan luas lahan terbakar di Kalbar mencapai 1.320 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 1.259,1 hektare telah berhasil dipadamkan, sementara 60,9 hektare masih memerlukan penanganan lebih lanjut.

Advertisement Upaya pemadaman dilakukan melalui operasi darat dan udara. Satgas Darat dilaporkan telah menangani area seluas 1.112 hektare, sedangkan Satgas Udara menangani sekitar 147,5 hektare.

Pada 22 Oktober 2026, tercatat 39 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi yang tersebar di Kabupaten Ketapang, khususnya Kecamatan Kendawangan dan Pelang, serta Kabupaten Sintang dan Melawi.

Ketapang menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus karena masih ditemukan konsentrasi titik panas di sejumlah kecamatan. Meski kondisi cuaca dalam beberapa hari terakhir mulai membaik dan jumlah titik api menunjukkan tren penurunan selama sepekan terakhir, pemantauan dan pemadaman tetap dilanjutkan untuk mencegah kebakaran kembali meluas.