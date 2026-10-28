Singkawang Trail Wisata Diikuti 1.100 Rider, Wagub Kalbar Bidik Promosi Wisata hingga Mancanegara

PONTIANAK POST – Sebanyak 1.100 rider mengikuti Singkawang Trail Wisata 2026 di Pantai Pak Lotay, Pasir Panjang, Kota Singkawang, Sabtu (24/10/2026). Tingginya partisipasi peserta menjadi peluang untuk mengembangkan olahraga motor trail sekaligus mempromosikan wisata alam Kalimantan Barat hingga ke tingkat internasional.

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan membuka kegiatan tersebut sekaligus melepas peserta untuk menjajal lintasan yang disiapkan panitia. Peserta berasal dari berbagai daerah di Kalbar dan luar provinsi, termasuk dari mancanegara.

Krisantus mengapresiasi jumlah peserta yang meningkat dibandingkan kegiatan serupa di Sanggau, yang sebelumnya diikuti sekitar 800 rider.

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“Ini luar biasa. Kemarin di Sanggau pesertanya sekitar 800 orang, sedangkan sekarang di Singkawang mencapai 1.100 orang. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rider yang telah datang untuk memeriahkan kegiatan ini,” ujarnya.

Menurut Krisantus, kehadiran peserta dari luar negeri, termasuk Tiongkok dan Thailand, membuka peluang untuk memperluas promosi pariwisata Kalbar. Ia berharap kegiatan serupa dapat digelar secara bergiliran di kabupaten dan kota lain agar potensi wisata alam setiap daerah semakin dikenal.

Advertisement “Saya ingin wisata alam menggunakan motor trail menjadi salah satu kegiatan olahraga dan pariwisata di Kalimantan Barat. Ke depan, saya berharap kabupaten dan kota lainnya juga menyelenggarakan kegiatan serupa dengan kualitas yang semakin baik dan jumlah peserta yang terus meningkat,” katanya.

Ia juga berharap Singkawang Trail Wisata dapat berkembang menjadi agenda berskala internasional. Dengan pengelolaan yang baik, kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ajang bagi pencinta motor trail, tetapi juga menarik kunjungan dan menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.

Meski demikian, Krisantus mengingatkan peserta agar tetap mengutamakan keselamatan selama melintasi jalur yang disiapkan panitia. Ia meminta rider mematuhi arahan panitia dan mengendalikan kendaraan sesuai kemampuan masing-masing.

“Motor trail merupakan olahraga yang mengasah keterampilan, kemampuan fisik, dan keberanian. Namun, keberanian harus tetap disertai tanggung jawab dan perhatian terhadap keselamatan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keberanian dalam olahraga ekstrem tidak boleh mengabaikan risiko.