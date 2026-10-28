Ketua DPRD Pontianak Minta PLN Data Usaha Kopi Street, Keselamatan Listrik Jadi Perhatian

PONTIANAK POST - Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, mendorong PT PLN (Persero) melakukan pendataan terhadap usaha kopi street atau warung kopi (warkop) tepi jalan yang kini semakin menjamur di Kota Pontianak. Pendataan tersebut dinilai penting untuk memastikan penggunaan listrik oleh para pedagang berjalan aman, tertib, dan sesuai ketentuan.

Menurut Satarudin, pertumbuhan usaha kopi street menjadi fenomena ekonomi masyarakat yang perlu mendapat perhatian. Di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan, kehadiran usaha kecil seperti warkop tepi jalan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mencari penghasilan sekaligus membuka peluang kerja baru.

Ia menilai, pendataan yang dilakukan PLN sebaiknya dibarengi koordinasi dan fasilitasi kepada para pelaku usaha, terutama menyangkut kebutuhan pasokan listrik. Dengan begitu, persoalan teknis kelistrikan dapat dicarikan solusi tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan aturan yang berlaku.

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“Kalau usaha kopi street ini semakin tumbuh dan ramai, tentu perlu ada pendataan dan koordinasi dengan PLN. Kita ingin pelaku usaha bisa menjalankan usahanya dengan baik, tetapi penggunaan listriknya juga harus aman dan sesuai ketentuan,” ujarnya Selasa (27/10).

Satarudin mengatakan, pemerintah perlu bersikap fleksibel dalam menyikapi perkembangan usaha masyarakat. Regulasi tetap harus ditegakkan, tetapi penerapannya juga perlu mempertimbangkan kondisi riil di lapangan agar tidak mematikan inisiatif ekonomi warga.

Advertisement Menurutnya, pendekatan yang mengedepankan pembinaan dan fasilitasi akan lebih bermanfaat bagi keberlangsungan usaha. Pemerintah, PLN, dan pihak terkait dapat duduk bersama untuk mencari pola penataan yang memungkinkan usaha kopi street berkembang tanpa menimbulkan persoalan ketertiban maupun keselamatan.

Lebih lanjut, Satarudin menilai usaha kopi street memiliki potensi menciptakan lapangan pekerjaan baru. Ketika usaha berkembang, kebutuhan tenaga kerja untuk melayani pelanggan, menyiapkan makanan dan minuman, hingga mengelola operasional juga dapat meningkat.