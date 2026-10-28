Pemprov Kalbar Siapkan Pergub Buka Lahan Tradisional, Kepastian Hukum bagi Peladang Jadi Fokus

PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mematangkan rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 mengenai pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal. Regulasi turunan ini disiapkan untuk memberikan kepastian hukum bagi peladang tradisional sekaligus memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kalbar Herti Herawati mengatakan, penyusunan rancangan pergub tersebut merupakan tindak lanjut amanat perda yang memerlukan pengaturan lebih terperinci.

“Konsultasi publik ini sendiri dilaksanakan untuk memperoleh masukan yang lebih komprehensif dari para pemangku kepentingan agar pengaturan berbentuk pergub ini memberikan kepastian hukum bagi peladang, khususnya memperkuat juga pencegahan mitigasi kebakaran hutan dan lahan,” kata Herti di Pontianak, Selasa (27/10).

Advertisement Baca Juga: Pemprov Kalbar Bahas Pergub Perladangan, Perda Pembukaan Lahan Berbasis Kearifan Lokal Jadi Acuan

Ia menjelaskan, konsultasi publik bertujuan menghimpun masukan dari pemerintah, lembaga adat, organisasi masyarakat, akademisi, dan pihak terkait mengenai kebutuhan serta kondisi pelaksanaan pembukaan lahan di lapangan.

Rancangan aturan tersebut juga akan memperjelas tata cara pembukaan lahan secara terbatas dan terkendali, pendataan dan verifikasi peladang, penjadwalan pembakaran, serta pengendalian pada kondisi rawan kebakaran.

Advertisement Selain itu, regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat, pembinaan, pemberian insentif bagi praktik pembukaan lahan tanpa bakar, pelaporan berjenjang, serta penerapan sanksi administratif sesuai kewenangan.

“Seluruh masukan akan dihimpun dalam matriks tindak lanjut pembahasan,” ujarnya.

Herti menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah desa dalam penyusunan hingga pelaksanaan regulasi tersebut. Menurutnya, kepala desa memiliki peran penting karena berhubungan langsung dengan peladang dan kondisi pembukaan lahan di wilayah masing-masing.

Konsultasi publik ini melibatkan unsur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, lembaga adat, organisasi masyarakat sipil, kelompok tani, perguruan tinggi, akademisi, serta media. Perwakilan masyarakat hukum adat juga dilibatkan untuk menyampaikan perspektif mengenai praktik perladangan tradisional dan pembukaan lahan tanpa bakar.

Dalam kegiatan tersebut, pembahasan dilakukan melalui diskusi panel mengenai peran masyarakat dalam pengendalian karhutla, sistem peringatan dini, aspek hukum, serta perspektif masyarakat adat. Selanjutnya, Dinas TPH Kalbar memaparkan substansi rancangan pergub untuk dibahas bersama peserta.