Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Metropolis

Pemprov Kalbar Siapkan Pergub Buka Lahan Tradisional, Kepastian Hukum bagi Peladang Jadi Fokus

N
Penulis: Novantar Ramses Negara
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Barat (Kalbar), Herti Herawati
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Barat (Kalbar), Herti Herawati

Advertisement

PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mematangkan rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 mengenai pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal. Regulasi turunan ini disiapkan untuk memberikan kepastian hukum bagi peladang tradisional sekaligus memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kalbar Herti Herawati mengatakan, penyusunan rancangan pergub tersebut merupakan tindak lanjut amanat perda yang memerlukan pengaturan lebih terperinci.

“Konsultasi publik ini sendiri dilaksanakan untuk memperoleh masukan yang lebih komprehensif dari para pemangku kepentingan agar pengaturan berbentuk pergub ini memberikan kepastian hukum bagi peladang, khususnya memperkuat juga pencegahan mitigasi kebakaran hutan dan lahan,” kata Herti di Pontianak, Selasa (27/10).

Advertisement

Baca Juga: Pemprov Kalbar Bahas Pergub Perladangan, Perda Pembukaan Lahan Berbasis Kearifan Lokal Jadi Acuan

Ia menjelaskan, konsultasi publik bertujuan menghimpun masukan dari pemerintah, lembaga adat, organisasi masyarakat, akademisi, dan pihak terkait mengenai kebutuhan serta kondisi pelaksanaan pembukaan lahan di lapangan.

Rancangan aturan tersebut juga akan memperjelas tata cara pembukaan lahan secara terbatas dan terkendali, pendataan dan verifikasi peladang, penjadwalan pembakaran, serta pengendalian pada kondisi rawan kebakaran.

Advertisement

Selain itu, regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat, pembinaan, pemberian insentif bagi praktik pembukaan lahan tanpa bakar, pelaporan berjenjang, serta penerapan sanksi administratif sesuai kewenangan.

“Seluruh masukan akan dihimpun dalam matriks tindak lanjut pembahasan,” ujarnya.

Herti menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah desa dalam penyusunan hingga pelaksanaan regulasi tersebut. Menurutnya, kepala desa memiliki peran penting karena berhubungan langsung dengan peladang dan kondisi pembukaan lahan di wilayah masing-masing.

Konsultasi publik ini melibatkan unsur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, lembaga adat, organisasi masyarakat sipil, kelompok tani, perguruan tinggi, akademisi, serta media. Perwakilan masyarakat hukum adat juga dilibatkan untuk menyampaikan perspektif mengenai praktik perladangan tradisional dan pembukaan lahan tanpa bakar.

Dalam kegiatan tersebut, pembahasan dilakukan melalui diskusi panel mengenai peran masyarakat dalam pengendalian karhutla, sistem peringatan dini, aspek hukum, serta perspektif masyarakat adat. Selanjutnya, Dinas TPH Kalbar memaparkan substansi rancangan pergub untuk dibahas bersama peserta.

Advertisement
Editor : Rafael B. Junior
Bagikan:

Artikel Terkait

Ketapang Dapat Tambahan 300 Personel BKO Polda Kalbar untuk Padamkan Kebakaran Hutan dan Lahan

Ketapang Dapat Tambahan 300 Personel BKO Polda Kalbar untuk Padamkan Kebakaran Hutan dan Lahan

Polda Kalbar mengirim 300 personel BKO ke Ketapang untuk memperkuat pemadaman karhutla, terutama di wilayah selatan yang rawan kebakaran.

53 Gerai KDMP di Kubu Raya Siap Beroperasi, Pemda Verifikasi Perizinan dan Status Lahan

53 Gerai KDMP di Kubu Raya Siap Beroperasi, Pemda Verifikasi Perizinan dan Status Lahan

Sebanyak 53 gerai KDMP di Kubu Raya telah terbangun. Pemda memverifikasi perizinan dan lahan agar segera beroperasi

Dibangun di Lahan Negara, Begini Progres Markas Yon TP 927/Uncak Kapuas

Dibangun di Lahan Negara, Begini Progres Markas Yon TP 927/Uncak Kapuas

Pembangunan markas Yon TP 927/Uncak Kapuas di Kalis, Kapuas Hulu, terus dikebut. Targetnya, prajurit sudah mulai pindah pada Januari 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer