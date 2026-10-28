Polda Kalbar Ingatkan Bahaya File APK Palsu, Data Pribadi dan Rekening Bisa Terancam

PONTIANAK POST – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat (Kalbar) mengimbau masyarakat agar waspada terhadap penipuan digital menggunakan file berformat Android Package Kit (APK).

File yang dikirim melalui aplikasi pesan tersebut berpotensi mengandung perangkat lunak berbahaya atau malware yang dapat mengancam keamanan data pribadi hingga menyebabkan kerugian finansial.

Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Bambang Suharyono mengungkapkan, modus penipuan ini umumnya memanfaatkan teknik rekayasa sosial (social engineering), yakni memanipulasi korban agar bersedia mengunduh, dan memasang aplikasi berbahaya di perangkat mereka.

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Pelaku biasanya mengirimkan file melalui WhatsApp, SMS, atau aplikasi pesan lainnya dengan menyamar sebagai pihak yang dipercaya korban.

Beragam cara digunakan untuk meyakinkan calon korban. “Di antaranya, mengirimkan file yang diklaim sebagai informasi pengiriman paket, undangan pernikahan digital, surat tilang elektronik, hingga pemberitahuan tagihan atau pembaruan layanan perbankan,” paparnya.

Advertisement File tersebut lanjut dia, biasanya diberi nama yang terkesan meyakinkan, seperti Lihat Foto Paket.apk, Undangan Pernikahan.apk, Surat Tilang.apk, atau Info Tagihan.apk.

“Korban yang tidak menyadari risikonya dapat terdorong membuka dan memasang aplikasi tersebut,” katanya.

Jika berhasil terpasang, dan memperoleh izin akses tertentu, aplikasi berbahaya itu berpotensi digunakan untuk mencuri informasi pribadi, membaca pesan SMS termasuk kode OTP (one-time password), serta memantau aktivitas perangkat. Akses tersebut juga dapat disalahgunakan untuk membobol atau mengambil alih layanan perbankan digital milik korban.

Bambang lantas mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pesan yang mengatasnamakan instansi resmi maupun pihak tertentu. Terutama jika disertai permintaan untuk mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak jelas.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan membuka atau memasang file APK yang dikirim melalui pesan, meskipun mengatasnamakan kurir, perbankan, maupun instansi pemerintah. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau kata sandi kepada siapa pun. Pastikan setiap informasi melalui saluran resmi agar terhindar dari penipuan digital," imbaunya.