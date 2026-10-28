Kasus Pelecehan Anak, Polresta Pontianak Dalami Dugaan Adanya Korban Lain di Kawasan Untan

Konferensi pers terkait penanganan perkara dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Pontianak, Kalimantan Barat. (ANTARA/Sucia Lucinda)

Advertisement PONTIANAK POST – Polresta Pontianak mendalami kemungkinan adanya korban lain dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak yang menyeret pria berinisial N. Polisi juga menyelidiki dugaan keterkaitan tersangka dengan kejadian serupa, termasuk kasus yang informasinya mengarah ke kawasan Universitas Tanjungpura (Untan).

Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengatakan, tersangka diduga beberapa kali melintas di depan rumah korban menggunakan sepeda motor sebelum menghampiri anak-anak dengan alasan menanyakan alamat.

"Tersangka diduga mondar-mandir menggunakan sepeda motor berwarna biru di depan rumah korban, seolah-olah sedang mencari alamat," kata Endang di Pontianak, Rabu (28/10).

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Polisi Telusuri Dugaan Pelecehan terhadap Anak

Endang menjelaskan, peristiwa yang menimpa anak berinisial ZA itu diduga terjadi pada Minggu (27/9), sekitar pukul 15.23 WIB, di depan rumah korban. Saat itu, korban sedang bermain bersama adiknya.

Tersangka diduga menghampiri kedua anak tersebut setelah beberapa kali melintas menggunakan sepeda motor.

Dengan alasan menanyakan alamat ketua RT setempat, tersangka kemudian mendekati korban yang berusaha menunjukkan arah.

Dalam peristiwa itu, tersangka diduga melakukan tindakan yang mengarah pada pelecehan terhadap korban. Setelah korban menjauh, tersangka disebut mencolek dagu adik korban sebelum meninggalkan lokasi.

Penyidik kini mendalami kemungkinan keterlibatan N dalam dugaan tindak pidana serupa di lokasi lain. Informasi mengenai kasus di kawasan Untan juga menjadi bagian dari penyelidikan.

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Tersangka Diamankan setelah Rekaman CCTV Viral

Pengungkapan perkara ini bermula dari beredarnya rekaman kamera pengawas atau CCTV di media sosial pada Minggu (25/10).

Rekaman tersebut diduga memperlihatkan peristiwa yang menjadi petunjuk awal bagi polisi untuk melakukan penyelidikan.

Tim gabungan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Kalimantan Barat bersama tim Jatanras Polresta Pontianak kemudian mengamankan N pada Senin (26/10) malam.

Polisi turut menyita sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyidikan, antara lain pakaian yang berkaitan dengan perkara, helm, masker, serta sepeda motor Yamaha X-Ride yang diduga digunakan tersangka.

Terancam Hukuman Maksimal 12 Tahun Penjara

Dalam perkara tersebut, N disangkakan melanggar Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juncto ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan keterangan dalam perkara, pasal yang disangkakan tersebut memiliki ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.