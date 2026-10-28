TKA Susulan di Kalbar Dijadwalkan Paling Cepat 30 Oktober, Siswa Terdampak Kendala Tetap Difasilitas

PONTIANAK POST – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Barat memastikan peserta Tes Kemampuan Akademik (TKA) kelas XII SMA/SMK yang terdampak kendala teknis tetap mendapat kesempatan mengikuti ujian susulan. Jadwal susulan paling cepat direncanakan pada 30 Oktober 2026, menunggu keputusan panitia pusat.

Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Kalbar Syarif Faisal Indahmawan Alkadri mengatakan, kendala teknis tidak boleh menghilangkan hak siswa untuk mengikuti TKA.

Advertisement “Insyaallah, hak anak-anak untuk mengikuti TKA tetap bisa difasilitasi. Jangan sampai kendala teknis membuat mereka tertunda atau bahkan batal mengikuti TKA,” kata Syarif saat meninjau pelaksanaan TKA di SMKN 5 Pontianak, Rabu (28/10).

Kendala Teknis Terjadi di Sejumlah Sesi

Advertisement Syarif mengatakan, pelaksanaan TKA hari kedua secara umum berjalan lancar, meskipun sempat terjadi kendala teknis pada sesi pertama.

Menurut dia, gangguan tersebut tidak hanya terjadi di Kalimantan Barat, tetapi juga menjadi kendala di tingkat nasional.

"Peserta yang terdampak nanti akan mengikuti ujian susulan sesuai keputusan panitia pusat, dengan jadwal susulan paling cepat berlangsung pada 30 Oktober, dan kemungkinan gelombang berikutnya pada 1 atau 2 November 2026," ujarnya.

Salah satu kendala yang dilaporkan di Kalbar terjadi di wilayah Sekayam akibat pemadaman listrik. Syarif menegaskan, gangguan tersebut bukan disebabkan oleh peserta didik maupun kurangnya persiapan sekolah.

Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Disdikbud Kalbar telah menyurati PLN agar pemadaman listrik, apabila harus dilakukan, tidak berlangsung di wilayah yang sekolahnya sedang menyelenggarakan TKA.

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Fasilitas Ujian di SMKN 5 Pontianak Dinilai Memadai

Staf pemantauan dan evaluasi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata (BBPPMPV Bispar), Asep, menilai pelaksanaan TKA di SMKN 5 Pontianak didukung penataan ruang dan fasilitas yang memadai.