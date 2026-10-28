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Profil Natalia Karyawati, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang Ikut Seleksi Sekda Kalbar

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Penulis: Novantar Ramses Negara
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat, Natalia Karyawati
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat, Natalia Karyawati

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PONTIANAK POST – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat Natalia Karyawati menjadi salah satu pendaftar seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar. Ia memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan daerah, mulai dari urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan hingga memimpin sejumlah organisasi perangkat daerah.

Perempuan kelahiran Senakin, 18 Desember 1974, itu saat ini menjabat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar sejak 2025. Sebelumnya, Natalia dipercaya sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan pada 2022–2025.

Kariernya di lingkungan Pemprov Kalbar juga mencakup jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 2020–2022 serta Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata pada 2018–2020.

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Natalia juga pernah bertugas di sejumlah posisi lain, antara lain Kepala Bidang Pengembangan ASN, Kepala Bagian Otonomi Daerah, Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan, dan Kasubbag Anggaran II. Pengalaman tersebut memberinya rekam jejak di bidang administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, serta pelayanan publik.

Dari sisi pendidikan, Natalia menempuh pendidikan S-1 di Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta dan lulus pada 2004. Ia kemudian meraih gelar Magister Ekonomi Perencanaan Pembangunan dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada 2006. (mse)

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Editor : Rafael B. Junior
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