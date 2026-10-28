Perkuat Akses Keadilan, Kemenkum Kalbar Latih Paralegal Dampingi Korban KDRT di Bengkayang

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali mengambil langkah taktis untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat di tingkat desa. Upaya ini diwujudkan lewat Pelatihan Paralegal guna memperkuat peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelompok Kerja (Pokja) KDRT/SAPA di Hotel Lala Golden, Kabupaten Bengkayang, pada Selasa (27/10).

Agenda peningkatan kapasitas yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari ini menyasar penguatan pendampingan awal bagi korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KBG/A). Pelaksanaan kegiatan ini diinisiasi oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PEKA Singkawang di bawah pimpinan Charlie Nobel, berkolaborasi dengan Yayasan Swadaya Dian Khatulistiwa (YSDK) yang diwakili oleh Rezky Apriliantini.

Pelatihan tersebut dibuka secara daring oleh Penyuluh Hukum Ahli Utama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Marciana Dominika Jone. Memasuki sesi materi, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, Lanang Dwi Kurniawan, hadir memberikan pembekalan mendasar mengenai tata cara pemberian bantuan hukum dan advokasi.

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Pemaparan kemudian dilanjutkan oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya, Sri Ayu Septinawati. Ia membedah teknik komunikasi efektif bagi para paralegal, dengan menitikberatkan pada pentingnya empati, kewajiban menjaga kerahasiaan informasi korban, serta pemahaman batas kewenangan saat melakukan pendampingan di lapangan.

Merespons terselenggaranya giat ini, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menilai kehadiran paralegal sangat krusial sebagai jembatan layanan hukum hingga ke tingkat kelurahan dan desa.

Advertisement “Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat berkomitmen memperkuat akses keadilan melalui peningkatan kapasitas paralegal dan sinergi dengan organisasi bantuan hukum serta pemangku kepentingan terkait. Kami berharap paralegal dapat menjadi penghubung masyarakat dengan layanan bantuan hukum yang tepat, khususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan mengedepankan pendekatan yang aman, empatik, dan sesuai ketentuan,” tegas Jonny.