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Metropolis

Hadiri Peringatan Sumpah Pemuda ke-98, Kemenkum Kalbar Dorong Kesadaran Hukum Generasi Muda

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Penulis: Miftahul Khair
Kanwil Kemenkum Kalbar menghadiri upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, pada Rabu (28/10). (DOK KANWIL KEMENKUM KALBAR)
Kanwil Kemenkum Kalbar menghadiri upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, pada Rabu (28/10). (DOK KANWIL KEMENKUM KALBAR)

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PONTIANAK POST – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, turut menghadiri Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98. Agenda nasional tahunan ini diselenggarakan terpusat di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, pada Rabu (28/10).

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang sekaligus bertindak membacakan amanat resmi dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Rangkaian kegiatan ini melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran pimpinan instansi vertikal, tokoh kepemudaan, hingga berbagai elemen masyarakat se-Kalimantan Barat.

Mengangkat tema besar "Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia", peringatan tahun ini difokuskan sebagai momentum penguatan persatuan generasi muda.

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Melalui amanat yang dibacakan oleh Gubernur Ria Norsan, pemerintah menekankan bahwa esensi Sumpah Pemuda harus tecermin dalam wujud kecintaan terhadap tanah air, sikap pantang menyerah, serta tingginya kepedulian sosial. Kemajuan suatu negara tidak hanya diukur melalui pesatnya pembangunan fisik dan teknologi, melainkan juga dari kekokohan karakter serta rasa kemanusiaan warganya.

Merespons pesan kebangsaan tersebut, Jonny Pesta Simamora menyatakan bahwa kehadiran instansinya dalam upacara ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap kiprah kepemudaan dan wujud sinergi lintas lembaga di Kalimantan Barat.

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"Semangat persatuan, kegigihan, dan kepedulian sosial yang dicanangkan dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ini sangat selaras dengan nilai-nilai yang kita junjung tinggi di Kementerian Hukum. Pemuda, termasuk generasi muda di lingkungan Kemenkum Kalbar, adalah aset utama dalam menjaga dan membangun kesadaran hukum yang baik di tengah masyarakat," ujar Jonny Pesta Simamora.

Keterlibatan jajaran Kanwil Kemenkum Kalbar pada momen bersejarah ini turut merepresentasikan komitmen lembaga untuk terus bergandengan tangan dengan pemerintah daerah. Sinergi bersama pemuda diyakini mampu melahirkan ekosistem pelayanan hukum yang semakin inklusif, responsif, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Barat.

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Editor : Miftahul Khair
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