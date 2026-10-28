Dorong Akses Keadilan, Kemenkum Kalbar Buka Konsultasi Akreditasi bagi Organisasi Bantuan Hukum

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali memfasilitasi pendampingan bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di wilayah kerjanya. Langkah ini diwujudkan lewat pemberian layanan konsultasi akreditasi kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pandu Adyaksa Keadilan asal Kabupaten Kubu Raya, pada Selasa (27/10).

Bertempat di Gedung Kanwil Kemenkum Kalbar, jajaran tim Penyuluh Hukum secara terperinci memaparkan prasyarat dan teknis pengajuan kelengkapan dokumen verifikasi. Agenda ini menjadi tahapan persiapan krusial bagi OBH dalam menyambut pembukaan periode akreditasi tahun 2027 mendatang.

Adapun landasan pendampingan administratif tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur spesifik tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum.

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Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan bahwa fasilitas konsultasi ini merupakan wujud dedikasi instansinya dalam mencetak lembaga perlindungan hukum yang profesional dan taat prosedur administrasi.

“Kami mendorong organisasi bantuan hukum di Kalimantan Barat untuk mempersiapkan proses verifikasi dan akreditasi sejak dini. Kanwil Kemenkum Kalbar siap memberikan informasi dan pendampingan agar setiap lembaga memahami persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga kualitas layanan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan akses keadilan, dapat terus ditingkatkan,” tegas Jonny.