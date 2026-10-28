Lindungi Inovasi Akademisi, Kemenkum Kalbar Gelar Bimtek Penulisan Paten di UM Pontianak

Kanwil Kemenkum Kalbar menggelar fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan akademis di Smart Class Room Universitas Muhammadiyah (UM) Pontianak, pada Selasa (27/10). (DOK KANWIL KEMENKUM KALBAR)

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan akademis. Langkah ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penulisan Deskripsi Paten di Smart Class Room Universitas Muhammadiyah (UM) Pontianak, pada Selasa (27/10).

Advertisement Agenda pelatihan teknis ini secara khusus menyasar para dosen, peneliti, dan inventor di lingkungan kampus. Tujuannya adalah membekali mereka dengan kompetensi penyusunan dokumen paten yang terstandar sehingga karya riset dan inovasi yang dihasilkan dapat terlindungi secara hukum.

Saat membuka kegiatan, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menyoroti bahwa penyusunan deskripsi merupakan fase paling krusial dalam alur pendaftaran hak paten. Ia menilai perguruan tinggi adalah episentrum lahirnya beragam invensi strategis yang tidak sekadar memperkaya literatur keilmuan, tetapi juga memiliki daya ungkit ekonomi bagi masyarakat daerah.

Advertisement “Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat berkomitmen memperkuat pelindungan kekayaan intelektual melalui edukasi, fasilitasi, dan pendampingan kepada perguruan tinggi. Kami mendorong agar setiap hasil penelitian yang memiliki potensi invensi diidentifikasi dan dipersiapkan pelindungan patennya secara tepat, sehingga inovasi yang dihasilkan tidak berhenti sebagai karya akademik, tetapi juga berpeluang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Jonny.

Pelaksanaan bimbingan teknis ini terselenggara berkat kolaborasi dengan Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) serta Sentra Kekayaan Intelektual (KI) UM Pontianak.

Guna menjamin mutu materi, Kemenkum Kalbar turut menghadirkan Pemeriksa Paten Ahli Madya dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Para peserta langsung dibimbing mengenai tata cara penulisan deskripsi paten yang sistematis, cara mengidentifikasi temuan yang bernilai invensi, hingga pemenuhan syarat kelengkapan administrasi.