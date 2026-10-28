Perkuat Layanan Sanitasi, Kemenkum Kalbar Bedah Draf Raperbup Lumpur Tinja Sanggau

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali memfasilitasi proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan produk hukum daerah. Pada Rabu (21/10), agenda tersebut secara khusus membedah draf Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Sanggau tentang Pelayanan Lumpur Tinja.

Rapat teknis yang digelar di Ruang Rapat Edward Oemar Syarif, Kanwil Kemenkum Kalbar, ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Lanang Dwi Kurniawan. Turut hadir mengikuti jalannya diskusi secara daring, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sanggau, Aris Sudarsono, beserta jajaran perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah setempat.

Dalam paparannya, Aris menjelaskan bahwa urgensi regulasi ini dilandasi oleh kebutuhan untuk menciptakan sistem sanitasi daerah yang layak, berkelanjutan, dan aman bagi warga. Payung hukum ini kelak akan mengatur standardisasi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) maupun Tidak Terjadwal (LLTTT) demi meminimalisasi risiko pencemaran lingkungan.

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Memasuki sesi bedah draf, Tim Kerja I Kanwil Kemenkum Kalbar memberikan sejumlah catatan krusial. Pihak pemrakarsa diminta mengerucutkan muatan materi agar selaras dengan amanat Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Selain itu, tim perancang juga merekomendasikan perombakan sistematika penulisan aturan. Hal-hal teknis seperti mekanisme pendataan, penjadwalan, hak dan kewajiban, tata cara kerja sama, hingga skema pembiayaan serta pengawasan harus diuraikan lebih runut dan terstruktur.

Advertisement Menanggapi pentingnya regulasi tata kelola sanitasi ini, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, mengingatkan bahwa harmonisasi adalah saringan penyelarasan yang mutlak dilewati oleh setiap regulasi daerah.

“Pengharmonisasian bukan sekadar penyelarasan norma, tetapi juga upaya memastikan setiap regulasi daerah memiliki landasan hukum yang kuat, dapat dilaksanakan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar produk hukum yang dibentuk mampu menjawab kebutuhan publik serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujarnya.